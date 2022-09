Giorgia, non ce l’ha fatta | Il racconto della cantante ha lasciato tutti a bocca aperta

La cantante si è raccontata nel corso di un’intervista. La rivelazione fatta ha stupito tutti. Nessuno poteva immaginare una cosa del genere.

Giorgia è una delle artiste italiane più celebri e seguite nel paese. La sua popolarità non si limita all’Italia: la sua musica ha riscosso un notevole successo anche in molti altri paesi europei, negli Stati Uniti e nell’America Latina.

Figlia di Elsa Giordano e Giulio Todrani, è dal padre che ha ereditato la passione per la musica e il canto. Quest’ultimo, infatti, fa parte del duo Juli & Julie e ha dato vita al gruppo Io vorrei la pelle nera.

Il debutto a Sanremo e il successo

Giorgia ha iniziato a cantare da giovanissima, studiando e suonando con le sue prime formazioni. Nei primi anni novanta ha debuttato ufficialmente a “Sanremo Giovani” con il brano “Nasceremo”.

La sua performance è stata premiata con un primo posto che le ha dato il diritto di partecipare al Festival di Sanremo all’interno della sezione “Nuove Proposte”. Qui si è esibita con il singolo “E poi” diventato uno dei suoi più grandi successi.

L’artista è riuscita a raggiungere la notorietà e, in seguito all’esperienza, ha pubblicato il suo primo disco omonimo. Il successo è arrivato con la pubblicazione di “Come Thelma & Louise” che l’ha portata alla consacrazione.

La sua voce ha fatto colpo anche su Elton John, che l’ha voluta come ospite d’onore nel suo tour in Italia definendola “una delle più belle voci del mondo”. Nel corso della sua carriera Giorgia è sempre stata molto attiva, dedicandosi a diversi progetti e con un successo dopo l’atro.

Il “fallimento” della cantante

Nonostante la notorietà, anche Giorgia ha ricevuto dei “no” nel corso degli anni. La cantante ne ha parlato in un’intervista, nella quale ha raccontato le sue “bocciature”. Sono diverse le occasioni in cui è stata scartata.

“Io feci questo provino pietoso. Poi non mi avevano detto che dovevo provare a parlare siciliano. Io non lo sapevo, se me lo avessero detto mi sarei preparata” ha affermato, parlando del casting per “La Piovra”.

A questo ha fatto seguito un altro provino, per doppiare la Sirenetta, che si è concluso con un’altra bocciatura. Proseguendo Giorgia ha dichiarato: “Però se pensi che io sono una bocciata all’esame della SIAE, che ce ne stanno tre in tutta Italia, son cose di cui vantarsi a un certo punto”.

La cantante è riuscita a trovare il lato divertente delle sue “bocciature” e, nonostante i rifiuti, non si è mai scoraggiata diventando una delle artiste più amate degli ultimi anni.