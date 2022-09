L’esame del sangue che ti salva la vita : individua il cancro allo stadio iniziale anche senza sintomi

Il cancro è una delle malattie più subdole. Grazie ad un innovativo esame è possibile scoprire se hai un tumore allo stadio iniziale. Ecco tutti i dettagli per capire di cosa si tratta.

Il tumore è una delle patologie più diffuse della nostra epoca. Negli ultimi decenni, difatti, la percentuale di persone affette da cancro è aumentata a dismisura.

Tra i fattori che hanno portato ad un incremento notevole di questa patologia vanno annoverati: il fumo, l’obesità, l’inquinamento, lo stress. Lo stile di vita, infatti, è fondamentale per prevenire la comparsa di neoplasie. Vita sedentaria, cibi ad alto contenuto di grassi, ritmi sdregolati, non sono certo amici della salute, anzi.

Per poter vivere bene ed a più a lungo possibile, risulta di primaria importanza seguire una dieta con il giusto apporto di nutrienti, fare attività fisica, dormire il tempo necessario, non fumare, non bere troppe bevande alcoliche.

Tuttavia molto spesso, nonostante si segua uno stile di vita sano, le patologie tumorali compaiono ugualmente. Per questo motivo è necessario sottoporsi a visite di controllo periodiche per verificare il nostro stato di salute. Può sembrare da paranoici, ma non è assolutamente così. Del resto si è sempre detto che pervenire sia meglio che curare.

I tumori più insidiosi

Esistono diverse tipologie di tumori, più o meno curabili. Tra quelli con una prognosi peggiore risultano esserci le neoplasie del pancreas. In questo caso purtroppo il tasso di sopravvivenza dalla scoperta della malattia risulta essere di circa sei mesi. Difatti, è brutto da dire ma la maggior parte delle persone colpite da tumore al pancreas non riesce a guarire.

Al secondo posto tra i tumori pù insidiosi c’è il cancroai polmoni, causa principale di morte tra gli uomini. Subito dopo risulta esserci il tumore alla mammella, causa primaria di decesso fra le donne. Il problema maggiore è che molto spesso questa malattia non da sintoni, e quando li è ormai troppo tardi. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare e potrebbe essere più facile individuare la patologia e bloccarla in tempo.

Un esame rivoluzionario che può salvare la vita

Dunque molte neoplasie si presentano in forma silente e non sempre è facile individuarle nemmeno con screening specifici.

L’azienda sanitaria GRAIL ha creato un innovativo test del sangue, in grado di indentificare anche particolari tipologie di tumori, non tracciabili con i classici screening. Questo particolare esame del sangue si chiama MCED o test Galleri. La sua attendibilità è davvero molto alta, dato che il 71% delle persone che hanno partecipato allo studio sono risultate affette da tumori al primo o secondo stadio.

Dunque si tratta di un semplice esame del sangue, ma che fa davvero la differenza perché può salvarti la vita.