Uomini e Donne, anticipazioni: Roberta ha trovato l’amore? La dama potrebbe subito dire addio

Ecco cosa accadrà nelle prossime puntate del programma di Canale 5, Uomini e Donne, in onda tutti i giorni in daytime. Le anticipazioni e i colpi di scena.

La partenza di questa edizione del programma cult di casa Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5, Uomini e Donne, è slittata. Non andrà infatti in onda domani – lunedì 19 settembre come previsto – bensì martedì 20. Questo perché, nella giornata di domani, su Canale 5 andranno in onda i funerali della Regina Elisabetta II.

Sappiamo però già molto di quanto avverrà nelle prime puntate, che sono già state registrate due settimane fa, di Uomini e Donne. Partiamo dal grande ritorno, ovvero quello di Roberta Di Padua dopo oltre due anni.

Una nuova storia d’amore a Uomini e Donne?

In questa estate, Roberta Di Padua è finita nel mirino gossip a causa di un possibile flirt – prontamente smentito – con Davide Donadei, il quale ha chiuso la sua relazione con Chiara Rabbi. L’ex dama, però, ha subito iniziato ad approfondire la conoscenza con il noto cavaliere del programma, Alessandro Vicinanza. Quest’ultimo, come ricorderanno i telespettatori, ha avuto una relazione con un’altra dama, Ida Platano. I due, come sappiamo dalle anticipazioni, sono usciti a cena insieme ma, a quanto pare, le cose tra di loro andrebbero alla grande.

In una serie di scatti, inviati dai suoi contatti, pubblicati sul suo account Instagram ufficiale, la nota esperta del mondo gossip Deianira Marzano ha mostrato Alessandro e Ida insieme ad un concerto. Sappiamo dunque, da queste foto, che i due hanno continuato a vedersi, anche se non possono pubblicare alcuno scatto. I presenti però parlando anche di baci ed effusioni: sono diventati una coppia?