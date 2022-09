Aumenta la diuresi, sgonfia la pancia e le gambe ma nessuno lo sa | Ce lo abbiamo tutti in casa

A tutti noi piace cominciare la giornata con un buon caffè e una buona colazione. Tante persone però, a digiuno, hanno l’ abitudine di bere un bicchiere d’ acqua con limone o acqua tiepida, questo per ottenere un effetto benefico sul corpo.

Esiste una bevanda che è un’ ottimo antiossidante quindi assumerla diventa una buona abitudine giornaliera per mantenere in forma il nostro fisico. Una rivista americana molto famosa, che tratta di benessere, ha voluto fare una ricerca studiando cosa accade al nostro corpo se assumiamo giornalmente dosi di questa bevanda.

Di quale bevanda si tratta?

Parliamo di una bevanda antiossidante molto potente, l’ aceto di mele. Certamente bere aceto di mele, come possiamo immaginare, è una vera e propria sfida soprattutto se decidiamo di berlo la mattina a digiuno, non sarà assolutamente gradevole al gusto! L’aceto di mele ha un sapore molto forte e deciso che comprensibilmente non tutti gradiscono però è noto per le sue tante proprietà.

Vediamo nel dettaglio quali sono le caratteristiche

Questa bevanda riduce i gonfiori e consente un miglioramento della circolazione; ha un’azione antiossidante e alcalinizzante grazie alle fibre in esso contenuto, favorisce la digestione ed apporta dei benefici alla salute intestinale migliorandone le funzioni. Considerando il suo sapore molto forte, è consigliabile diluirne due o tre cucchiaini in una tazza di acqua ed assumerlo durante la giornata.

Bere acqua con aceto di mele aiuta ad aumentare la diuresi, sgonfia le zone addominali e gli arti inferiori. D’estate è ottimo quando si ha una vita troppo sedentaria oppure al contrario se si passano molte ore in piedi.

Quali sono i benefici dell’ aceto di mele sullo stomaco

Assumendo tutti i giorni aceto di mele, come abbiamo già detto, i benefici sono molteplici; diluito in acqua stimola la circolazione sanguigna e contribuisce al drenaggio delle cellule adipose e della cellulite. Migliora la produzione degli enzimi digestivi e della saliva, favorendo così una buona digestione, evitando la fermentazione del cibo. Ne viene spesso consigliata l’ assunzione nel caso di bruciori di stomaco e digestione lenta.

Curiosità

La diluizione di un cucchiaio di aceto di mele in un bicchiere d’ acqua 15 minuti prima dei pasti, ci aiuterà a dimagrire grazie alla sua composizione chimica naturale, stimolando il metabolismo e aiutando a bruciare i grassi. Non ci resta, quindi, che aprire la nostra dispensa e iniziare a preparare queste miscele che diventano quasi miracolose per la nostra linea.