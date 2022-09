Bonus sulla tredicesima: in arrivo gli aumenti | Il regalo che nessuno si aspettava

A quanto pare dovrebbero esserci importanti novità riguardo la tredicesima. Sono in arrivo degli aumenti che faranno felici molti italiani. Ecco di cosa si tratta nello specifico.

La maggior parte della popolazione italiana lavora tutto l’anno con sole poche settimane di ferie. Del resto se si ci trova in una situazione del genere non bisogna certo lamentarsi. Difatti di questi tempi è già tanto avere un lavoro. Gli stipendi, però, non tendono ad aumentare con facilità sia per i dipendeti del settore privato sia, per i dipendenti del settore pubblico.

La tredicesima, infatti, risulta essere una graditissima boccata d’aria per tutti i lavoratori. I dipendenti attendono con ansia il mese di dicembre per poter finalmente contare su una quantità di denaro maggiore per sopperire alle sempre più soffocanti spese.

A quanto pare a partire da quest’anno potrebbero esserci delle importanti novità rigaurdo la tredicesima mensilità.

In arrivo sgravi contributivi

Purtroppo negli ultimi tempi sembra essere aumentato tutto: dai costi delle bollette alle varie tasse. Far quadrare il bilancio è ormai sempre più difficile per la maggior parte delle famiglie italiane. Difatti molti nuclei familiari si ritrovano in condizioni di difficoltà economiche, dato che gli stipendi sono di gran lunga inferiori alle varie spese da affrontare.

Il Governo proprio per questo motivo si è detto disposto ad andare incontro alle esigenze dei cittadini. Lo stesso Mario Draghi, nel corso dei mesi scorsi, ha annunciato delle misure che prevedono lo sgravio contributivo. Si tratta di ridurre la quota contributiva, aumentando lo stipendio netto a parità di lordo. In questo modo non va in difficoltà nemmeno il datore di lavoro, visto che è lo Stato a farsi carico della parte di contributi non versata.

La novità riguardo la tredicesima 2022

Dunque, stando a quanto affermato precedentemente, lo Stato è intervenuto per aiutare i dipendenti sia pubblici che privati.

A quanto pare anche la tredicesima potrebbe subire delle piccole variazioni. Non c’è certo da attendersi un aumento sostanzioso, ma in ogni caso risulterà maggiorata rispetto agli anni precedenti.

Anche per la tredicesima si applica uno sgravio contributivo previsto con la Legge di Bilancio 2022. In pratica ci sarà un risparmio del 2% della quota contributiva, con un aumento pari a circa 20 euro in più. Più sale l’importo base della tredicesima, più aumenta il bonus. Ad esempio per chi percepisce una tredicesima di 1500 euro ci sarà un aumento di ben 30 euro. Non resta, quindi che rivolgersi ad un consulente che ci saprà guidare e ci indicherà la cifra che incasseremo.