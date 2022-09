Diletta Leotta, in acqua col bikini ridottissimo stende tutti | “Impossibile annegare con quelle boe…”

Diletta Leotta ha voluto mostrarsi in vacanza all’interno di una piscina. La foto in bikini ha incantato i suoi fan.

Ormai è la donna dello spettacolo del momento. In poche riescono ad eguagliare il suo clamore e la sua bellezza. Le immagini di lei, in ogni istante della giornata, vengono condivise e rigirate sui social network. Lo sa bene la showgirl, che riesce sempre a mantenere l’interesse su di lei molto alto.

Questo è l’obiettivo di Diletta Leotta, che si trova al top della forma e all’apice della notorietà. Difficile scendere da lì, ma non impossibile. Per poter mantenere il seguito che ha e per accrescerlo ulteriormente, è pronta a tutto, anche a mostrarsi continuamente in abiti succinti o in bikini sul proprio profilo social.

Le foto condivise da Diletta Leotta

Dall’alto dei suoi 8.5M di follower su Instagram, la donna sa come attirare l’attenzione del pubblico dietro gli smartphone. Fotografie sensuali, con abiti corti, durante le sue attività sportive e in abiti da sera mandano in continua estasi la miriade di fan che la seguono.

Una serie di standing ovation nei commenti che in poche hanno e che molte le invidiano. Poco spazio al suo pensiero sulla vita odierna, ma tanto atteggiamento da vamp in mostra. Poca attività socio-politica e tante immagini dei suoi esosi viaggi in giro per il mondo, sperperando ciò che è riuscita a conquistarsi con il mondo dello spettacolo.

La foto in bikini di Diletta Leotta

Quella mostrata di recente è solo l’ultima di una serie di immagini condivise dalla showgirl con il due pezzi a mare, in spiaggia o in piscina. Una vita che sembra fatta di tanta vacanza, oltre alle tante attività per i programmi sportivi che esercita.

Un esempio per tutte le ragazze che vogliono fare quel tipo di percorso lavorativo, fatto di tanta scena, di sorrisi e poco impegno sociale. Oggigiorno, sembra essere il modello di vita a cui tante persone aspirano. Poco lavoro manuale, e fatica da operai, e tanta visibilità nel mondo dei social.

Eppure, dopo la miriade di immagini simili condivise, la ragazza riesce sempre ad avere un enorme miriade di ammiratori, che commentano e pigiano il tasto like di continuo sulle sue foto. Quest’ultima la mostra in bikini all’interno di una piscina e con una posa pensierosa. Tra i tanti commenti spicca uno che, ironico e malizioso, afferma: ” Vediamo in quanti diranno che è fortunata a non annegare con le boe che ha”.