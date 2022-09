Il dramma di Romina Power: “Non riuscivo a camminare, mi sono operata. Oggi…”

Romina Power è una delle prime ospiti di Verissimo e a Silvia Toffanin racconta numerosi dettagli della sua vita privata

Con l’arrivo dell’autunno il palinsesto Mediaset ritorna ad essere arricchito dai suoi programmi più amati, tra cui spicca Verissimo. Anche quest’anno il programma condotto da Silvia Toffanin, in onda su Canale 5, vede confermato il doppio appuntamento del sabato e della domenica.

Le prime puntate sono state ricche di ospiti. Tra i volti noti intervistati da Silvia Toffanin c’è stata Romina Power che per il suo ritorno in tv ha scelto il salotto di Canale 5. L’artista americana ed ex moglie di Albano Carrisi ha raccontato di un grave problema di salute recentemente affrontato.

Una delicata operazione sulla quale ha dichiarato: “Sono in una fase di recupero per i problemi al ginocchio, non riuscivo quasi più a camminare, mi sono operata quest’anno. La riabilitazione è molto lenta e dolorosa. Non è una passeggiata, la gente a casa mi capirà. Ma piano piano sto recuperando”.

Romina Power torna a vivere in Puglia, merito di Al Bano? La sua risposta

Tra gli ospiti della prima puntata di Verissimo con Silvia Toffanin c’è stata Romina Power. Nel corso della lunga intervista l’ex moglie di Al Bano Carrisi ha raccontato di aver trascorso l’estate in Messico, per poi tornare in Italia dove ha trascorso alcuni giorni in Puglia in compagnia del figlio Yari.

Romina poi annunciato di essere tornata a vivere stabilmente in Italia in Salento, ma la sua scelta non ha nulla a che fare con Al Bano Carrisi, che vive a Cellino San Marco insieme alla compagna Loredana Lecciso. La scelta è dovuta al suo grande amore per la Puglia, terra che l’ha accolta e ospitata con immenso affetto e qui ha deciso di tornare a vivere.

Per chi batte il cuore di Romina Power?

Sul versante sentimentale Romina Power ha dichiarato di essere attualmente single. La donna si dice circondata dell’affetto e dell’amore dei suoi figli di tre nipoti e dei suoi tre cani. Romina Power è estremamente orgogliosa della sua famiglia e su Albano Carrisi tace.

Nonostante i fan sperino in un ritorno di fiamma tra i due ad oggi c’è un’intesa professionale e la condivisione del rapporto genitoriale. Al Bano vive la sua storia d’amore con Loredana Lecciso, che dopo un periodo burrascoso è ritornata a fianco del cantante abbandonando per sempre il mondo dello spettacolo