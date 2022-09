Il Principe Harry: “Ha il cuore spezzato”, non regge l’ennesima umiliazione

Il Principe Harry ha il cuore spezzato. Umiliazione dopo umiliazione il suo ritorno in Inghilterra non fa ben sperare

La morte della regina Elisabetta ha permesso ai membri della Royal family di riunirsi nel lutto, mettendo temporaneamente e incomprensioni. E’ oramai nota la distanza che separa Harry e Megan dalla famiglia reale dopo la loro scelta di lasciare il Regno Unito per iniziare una vita nuova, lontana dalle restrizioni della monarchia.

Negli ultimi giorni le foto che ritraggono Harry e Meghan in compagnia di Kate Middleton e il principe William avevano fatto sperare in un cessate il fuoco. Ma la posizione di Harry a Corte resta del tutto peculiare e non sono mancati in questi giorni spiacevoli episodi che hanno segnato il principe.

Inizialmente ad Harry era stata preclusa la possibilità di indossare l’uniforme militare per la veglia funebre e il funerale della sovrana. Miracolosamente tale possibilità gli era stata poi concessa ma con una umiliante deroga rispetto al protocollo originale.

“Ha il cuore spezzato” dichiara la fonte vicina al Principe Harry

Il principe Harry fa i conti con la dura realtà. Riavvicinarsi alla famiglia reale e recuperare il suo status sarà difficile, se non impossibile, e lo dimostra tutto ciò che sta accadendo in occasione dei funerali della regina Elisabetta. Sebbene gli sia stato concesso di indossare l’uniforme militare, alla stessa manca un elemento chiave: la cifra con l’acronimo del nome della nonna, “ER”.

Secondo quanto raccontato da un amico del principe, Harry si sentirebbe particolarmente umiliato. La fonte ha dichiarato: “Ha il cuore spezzato. È stata un’umiliazione. Rimuovere le iniziali di sua nonna è stato davvero voluto”. Ma non è tutto. Harry e Meghan sono stati esclusi dal ricevimento alla presenza dei capi di Stato e l’iter mondiali.

Harry e Meghan esclusi dal ricevimento ufficiale: l’hanno saputo dai giornali

Sebbene infatti siano stati ufficialmente invitati, è subito intervenuta la loro esclusione poiché entrambi non fanno parte della famiglia reale in servizio. Come se non bastasse la notizia della loro esclusione l’hanno appresa dalla stampa in assenza di una comunicazione ufficiale.

Queste poche settimane in Inghilterra daranno tanto da parlare ad Harry e Meghan nei prossimi mesi. La duchessa continuerà a tenere il suo podcast, in cui non ha mancato di lanciare frecciatine alla royal family. Mentre Harry si prepara alla tanto temuta biografia che sicuramente segnerà ancora di più il distacco dai royals.