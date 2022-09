Ilary Blasi posta una foto emblematica: frecciata al veleno per Francesco Totti? [FOTO]

Ilary Blasi sceglie il silenzio ma non per questo si risparmia dal pubblicare una foto che ha tanto da dire sulla sua separazione

Tiene ancora banco la separazione tra Totti e Ilary Blasi, passata dalle semplici indiscrezioni al banco delle trattative legali, che secondo quanto emerso negli ultimi giorni, si preannunciano particolare delicate e complesse.

La pace tra gli ex coniugi pare quasi un’utopia, a causa delle indiscrezioni su tradimenti presunti furti, vendette e ripicche. Dopo che gli ex coniugi hanno mantenuto un basso profilo per tutta l’estate, ha spiazzato tutti la clamorosa intervista in cui Francesco Totti ha deciso di non lavare i panni sporchi in casa.

L’ex capitano della Roma ha infatti accusato la moglie di averlo tradito nonché di aver rubato alcuni suoi orologi di lusso. Le sue parole piene d’ira non sono piaciute a gran parte del pubblico e dei personaggi noti che hanno trovato la sua scelta di cattivo gusto. Viene invece apprezzato il comportamento di Hilary, rispettosa di un silenzio che fa bene in particolar modo i tre figli della coppia.

Il silenzio di Hilary vale più di mille parole

A pochi giorni dalla clamorosa intervista in cui Francesco Totti ha svelato i retroscena della sua separazione, Ilary Blasi continua a rimanere silente. La showgirl e conduttrice e invece molto attiva sui social su cui condivide immagini nella sua quotidianità e dei numerosi eventi mondani a cui partecipa.

Ilary appare sempre sorridente, impeccabilmente vestita e nelle ultime ore far riflettere una foto casualmente o forse postata dalla conduttrice. Ilary si è recata alla Vaccheria, il nuovo spazio espositivo di Roma Capitale per visitare ‘Flesh: Warhol & The Cow. Le opere di Andy Warhol alla Vaccheria’.

La foto postata da Ilary dice tutto

La showgirl ha ben pensato di documentare la visita culturale su Instagram. Tra tutte una foto fa riflettere ovvero quella di una mucca con tanto di corna in bella vista. L’ opera fa parte della serie Cow, realizzata da Andy Warhol tra il 1966 ed il 1976. Di corna si è tanto parlato negli ultimi giorni e dunque la sua scelta non appare casuale.

Nella saga della sua separazione ne sono state dette di tutti i colori. La verità la sapranno solo i diretti interessati, ma una cosa è certa. Dietro il silenzio di Ilary si nasconde una strategia comunicativa ben precisa in cui nulla è lasciato al caso, soprattutto la foto di una mucca con le corna in bella vista.