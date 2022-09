L’annuncio shock della famosissima cantante “Sarà il mio ultimo tour… sono molto malata”

La celebre cantante ha deciso di uscire finalmente allo scoperto e di porre fine alle indiscrezioni che c’erano da tempo sul suo conto. Le sue parole hanno lasciato di stucco tutti.

Prendere coscienza di non essere in uno stato di salute ottimale può non essere semplice, soprattutto quando si è ancora giovani e si ha apparentemente gran parte della vita davanti. A volte, infatti, sono soprattutto quelle persone che sembrano forti ad abbattersi alla prima difficoltà e a pensare di non riuscire a rialzarsi.

Anzi, spesso nemmeno il sostegno degli affetti più cari può rivelarsi davvero efficace nonostante ogni tentativo di sorta. Ed è quello che effettivamente sta accadendo recentemente a una giovanissima cantante, che sta facendo preoccupare da tempo familiari e fan.

Sola e abbattuta nonostante il successo

Si dice spesso che ci si possa sentire soli anche in un luogo affollato se la compagnia su cui si può contare non è quella giusta. Un concetto che può ovviamente valere anche per i personaggi famosi, nonostante possano contare su agi di ogni tipo.

A volte, infatti, la fama e i soldi possono non essere sufficienti quando si avrebbe bisogno di poter contare su affetti sinceri. Ed è per questo che spesso molti di loro finiscono per essere imprigionati in forme di tossicodipendenza più o meno gravi da cui poi è davvero difficile uscire.

Una situazione vissuta in prima persona da una star che si è guadagnata la celebrità sin da quando era una ragazzina grazie al film “Disney Camp Rock” e al singolo tratto dalla pellicola “This Is Me”. Si tratta di Demi Lovato, che era riuscita a salvarsi per un soffio da un’overdose.

Il dramma di Demi Lovato

Era stata la stessa Demi a rivelare due anni fa di avere rischiato di morire per overdose con un racconto che aveva sorpreso molti. Anche chi la conosceva bene non aveva compreso bene il suo malessere: “Dopo un’overdose, nel 2018, ho avuto tre ictus e un infarto e ora ho un danno cerebrale, non guido e ho difficoltà a leggere..Sarebbero dieci minuti in più e io sarei morta, questo mi hanno raccontato i medici”.

Chi pensa che quello potesse essere il classico esempio di quando si tocca il fondo per poi risalire si deve però ricredere. La situazione in cui si trova ora la cantante è infatti tutt’altro che rassicurante, al punto tale che è stata lei stessa a uscire chiaramente allo scoperto.

Lo scenario che ha illustrato lei stessa fa paura, soprattutto perché l’ha portata a fare una scelta che in pochi si aspettavano da lei per la grande passione che ha sempre mostrato per il suo lavoro: porre fine al suo tour.

“Non posso più alzarmi dal letto, sono così malata. Non riesco più a farlo. Il mio prossimo tour sarà l’ultimo. Vi amo e vi ringrazio, ragazzi”, è il messaggio che lei ha voluto rivolgere ai suoi tantissimi fan tramite una Instagram Story.

Le sue difficoltà erano apparse evidenti anche nel concerto che aveva tenuto in Cile, dove era arrivata addirittura a chiedere aiuto agli spettatori per riuscire a terminare le canzoni. Non essere a conoscenza di quale sia la sua reale malattia non può che aumentare la preoccupazione, anche se ovviamente l’auspicio di tutti è che presto questo momento possa essere solo un brutto ricordo.