Pippo Baudo, la collega non si trattiene e svela tutto | La pensione che prende è impressionante

Una carriera da fare invidia ad ogni suo collega, ma la rivelazione sulla pensione di Pippo Baudo da parte della collega, lascia tutti senza parole. Non si poteva immaginare una cifra così.

E’ senza dubbio il re della televisione italiana. Accanto ai compianti Mike Bongiorno, Corrado e Raimondo Vianello ha scritto la pagina più importante della televisione italiana. La sua carriera, arrivata alle stelle in poco tempo e durata per decenni durante i quali è stato proprio lui il talent scout di moltissimi personaggi oggi ancora famosissimi.

Pippo Baudo, talent scout di innumerevoli personaggi famosi

Ricordiamo tra gli altri il lancio di Laura Pausini, Giorgia, Barbara d’Urso, Lorella Cuccarini, Heather Parisi, Beppe Grillo e tantissimi altri. La sua lungimiranza ha fatto di tutti i personaggi, delle star del piccolo schermo.

Da ragazzo, però, non ha subito intrapreso la carriera televisiva poiché prima ha deciso di terminare i suoi studi di diritto. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, però, ha deciso di cambiare decisamente rotta e ha esordito direttamente come conduttore. L’evento era il concorso di bellezza Miss Sicilia durante il quale Pippo Baudo si è contraddistinto per le sue doti artistiche da subito evidentissime.

Da quel momento l’artista è diventato uno dei più famosi dello spettacolo. Sono suoi i programmi più in voga negli anni ’60 ’70 e ’80. Baudo hai esordito negli anni ’60 come uno dei nomi di puntata della TV di Stato e per molti decenni successivi è stato il volto simbolo della Rai. Si è trovato al timone delle trasmissioni più celebri del tempo come Canzonissima, Domenica in, il Festival di Sanremo e Fantastico. Ha, inoltre, portato sul set il suo personaggio interpretando diverse parti in film e serie televisive.

Agli occhi del pubblico si è sempre mostrato come un vincente, ma pochi conoscono quella sua insicurezza scaturita da un dettaglio estetico; Baudo, infatti, dopo decenni ha confessato di aver sofferto molto per la sua eccessiva stempiatura fin da giovane. Si è sentito invecchiato anche quando non lo era e questo è stato un fardello che si è portato per anni dietro.

La pensione rivelata da Orietta Berti è impressionante

Ora è da qualche tempo che si è ritirato dalla televisione, fatto salvo alcune apparizioni, perlopiù in eventi celebrativi della sua carriera. Un mostro sacro della TV che però oggi vive con una pensione impressionante.

A svelarlo è stata una sua collega, Orietta Berti, che incappata in una clamorosa gaffe, ha svelato di percepire una pensione di 900 € pari a quella del suo collega più famoso, Pippo Baudo. Ha parlato di un problema degli anni ’60 durante i quali non era consuetudine versare i contributi e oggi, quella che è stata una leggerezza del tempo, si sta facendo scontare.