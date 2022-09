“Si è vero, stiamo insieme”, Elodie non si nasconde più: chi è il suo compagno

Ospite a Verissimo Elodie conferma la sua storia con Andrea Iannone, amore appena sbocciato grazie ad amici in comune

La prima puntata di Verissimo è stata ricca di interessanti interviste. Una delle ospiti più attese è stata sicuramente Elodie la cantante attrice, che dopo aver partecipato ad Amici di Maria De Filippi è riuscita a diventare una delle artiste più apprezzate e amate dal pubblico italiano.

A Verissimo Elodie conferma uno dei gossip che ha infiammato l’estate ovvero quello della sua liaison con il pilota Andrea Iannone. Stuzzicata dalla conduttrice Silvia Toffanin la cantante non ha fatto mistero della sua storia con Iannone.

Elodie ha raccontato che la due si sono conosciuti quest’estate per il tramite di amici in comune. Pertanto, c’è poco da raccontare. “Quando l’ho intervistato mi ha detto che è un bravo corteggiatore, confermi?”, ha subito chiesto Silvia Toffanin ed Elodie conferma: “Sì, lo è”.

La confessione di Elodie a Verissimo

Una delle ospiti più attese a Verissimo di Silvia Toffanin è stata Elodie, la cantante e attrice romana che sta scalando le classifiche con le sue hit. Elodie ha inoltre partecipato al Festival del Cinema di Venezia grazie a Ti Mangio il cuore, film che la vede nell’inedita ma sorprendente veste di attrice.

Sulla sua relazione con Andrea Iannone ha spiegato: “Ci conosciamo da un mese, ci stiamo frequentando da un mese. È una bella frequentazione, Andrea è una bella persona. Parliamo molto, ridiamo. Oggi è troppo presto per dire quello che sarà, è tutto da scoprire”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv)

Belen Rodriguez fa il tipo per Elodie e Iannone

Elodie ha poi dichiarato a proposito della maternità: “Ora non penso molto spesso ai figli ma non voglio precludermi questa idea in futuro”. Dopo la fine della lunga storia d’amore Marracash, quella con gli Iannone sembra una boccata d’aria fresca per la cantante.

I due si sono conosciuti grazie a Diletta Leotta, che ha trascorso le vacanze insieme all’artista e allo sportivo tra la Puglia e la Sardegna con una comitiva di amici. Anche Belen Rodriguez, ex di Andrea Iannone, ha dato il beneplacito alla neonata coppia, lasciando alcuni like alla Di Patrizi nei giorni in cui è trapelata la sua liaison con Andrea.