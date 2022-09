Uomini e Donne, l’ex protagonista del programma è oggi Miss Universo Italia: chi è

Miss Universo Italia è Virginia Stablum, ex modella e corteggiatrice di Uomini e Donne, pronta a rappresentare l’Italia al prestigioso concorso

A gennaio 2023 si terrà la finale di Miss Universo e in attesa del grandioso evento l’Italia scelto il volto che rappresenterà il paese nella prestigiosa competizione. Miss Universe Italy 2022 è Virginia Stablum, 24 anni, nata a Trento da madre italiana e padre di origini afrotedesche.

La modella e influencer ha conquistato la fascia con la quale rappresenterà l’Italia in finale, superando così la rappresentante del Friuli Venezia Giulia, Alice D’Avanzo. L’elezione è avvenuta in Salento e a poche ore dell’incoronazione Virginia ha subito espresso il suo entusiasmo.

La Miss ha dichiarato: “Sono entusiasta di questa vittoria ed è forse scontato dirlo ma, sono soprattutto orgogliosa di aver partecipato ad un concorso incredibile e innovativo che promuove le nuove frontiere della bellezza sempre più pop (popolare, ancorato alla realtà) e digitale, proprio come piace a me, qualificando la donna come portatrice di valori che vanno oltre l’aspetto”.

Virginia Stablum, da Uomini e Donne a Miss Universo

Miss Universo Italia ha un nuovo volto, quello di Virginia Stablum, la ventiquattrenne di Trento appena scelta per partecipare al prestigioso concorso di bellezza. Dalle prime foto circolate della Miss emerge che Virginia non è un volto nuovo al pubblico televisivo e social.

Già madre di un bambino, Virginia è stata in passato legata ad Ignazio Moser, l’attuale compagno di Cecilia Rodriguez. La Miss è stata uno dei personaggi più amati della stagione 2018 di Uomini e donne. Fu infatti la scelta del tronista Nicolò Brigante, a cui è rimasta legata per pochissimo per poi trovare la serenità tra le braccia dell’imprenditore Vittorio Scala.

Virginia e i suoi sogni nel cassetto

Con il nuovo compagno Virginia si dice “serena e felice” e pronta ad affrontare questa grande avventura. Di sé dice di essere “una ragazza semplice, motivata e con tanti sogni nel cassetto” e sicuramente il suo passato nel mondo della moda l’aiuterà ad affrontare il concorso al meglio.

In passato Virginia ha sfilato per numerosi marchi anche internazionali viaggiando in continuazione tra le capitali della moda come Milano, Parigi, New York e Barcellona.