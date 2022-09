Valentina Ferragni, stravolge tutti con il cambio look | Ha fatto furore sui social

Valentina Ferragni, sorella della celebre Chiara, ha sorpreso i fan con un cambio look che ha conquistato i social network.

Nata a Cremona nel 1992, Valentina Ferragni è la sorella minore di Chiara e Francesca. Anche lei si è fatta strada nel mondo del web – seguendo le orme della celebre fashion blogger – ed è un’affermata designer di gioielli.

Dopo essersi laureata presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in Linguaggio dei Media, ha iniziato a dedicarsi all’interior design. La sua passione l’ha portata a collaborare con marchi del calibro di Levi’s, Pomellato, Guess e Pepper Chocolate.

Inoltre ha dato vita al Valentina Ferragni Studio dedicato alla produzione di accessori, in particolare orecchini, che cura personalmente. Valentina ha anche fondato una linea di costumi da bagno chiamata Milano Marittima.

La popolarità sui social network

L’influencer è seguitissima sui social network, dove è molto attiva e interagisce quotidianamente con i fan – come la sorella. Ma nonostante sia molto popolare, non è rimasta estranea alle critiche.

In particolare è stata presa di mira per via del suo aspetto: l’hanno accusata di non avere il fisico adatto per fare la fashion blogger. Valentina, fortunatamente, non si è mai lasciata scoraggiare ed ha saputo rispondere agli insulti online.

In questi giorni è diventata protagonista di numerosi rumors insieme al compagno Luca Veliz, igienista dentale e blogger. I due sono fidanzati da otto anni e da diverso tempo convivono in una meravigliosa casa con il loro cane Pablo.

Recentemente si sono diffuse alcune voci relative alla loro rottura. Per molto tempo, infatti, Valentina e Luca non si sono mostrati insieme. Molti fan si sono preoccupati e hanno iniziato a domandarsi se la coppia stesse affrontando una crisi.

La risposta è arrivata da parte di uno dei diretti interessati, Luca. Il blogger ha spiegato sui social di essere impegnato in un progetto molto importante (del quale non ha fornito nessun indizio) e di essersi dovuto allontanare dalla compagna per qualche settimana.

Una serata diversa dal solito

Nelle scorse ore, Valentina ha optato per un cambio di look che ha decisamente sorpreso i fan. Come potete vedere nello scatto sottostante, Valentina ha passato una serata con indosso i suoi occhiali da vista – cosa che accade molto raramente.

“Non esco mai con gli occhiali ma a volte (0,1% delle volte) mi piace” ha commentato. Il risultato è piaciuto molto anche ai followers e l’influencer è riuscita a conquistare tutti con gli occhiali.

Tra i commenti, spicca quello del fidanzato Luca: “E io te lo dico ogni giorno che sei una figa spaziale con gli occhiali”. Come dargli torto.