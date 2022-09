Vladmir Luxuria, la confessione l’ha pagata molto cara | Gli è crollato il mondo addosso

Vladimir Luxuria si è fidata della persona sbagliata. Mai si sarebbe immaginata un comportamento del genere e la delusione e sofferenza per lei è stata doppia.

Quando pensiamo a una donna come Vladimir Luxuria, pensiamo alla forza e alla grinta con cui spesso combatte per i diritti civili. Nonostante abbia ricevuto insulti per la sua presa di posizione o anche per il solo fatto di essere una transessuale, non si è mai data per vinta. Eppure è stata la prima transessuale ad entrare nel Parlamento europeo.

Vladimir Luxuria si mette a nudo, raccontando il suo passato

In una puntata su Podcast italia, Vladimir, all’epoca Vladimiro, racconta del suo passato un po’ burrascoso, scontrandosi con la sua famiglia e i suoi compagni di scuola per il suo orientamento sessuale.

Racconta di essersi sentita sempre in fondo una donna, ma a causa degli insulti, di aver vissuto un forte disagio credendo che in lui – all’epoca – ci fosse un problema da curare. Purtroppo Vladimir, come molti altri, ha subito bullismo e insulti omofobi già quando frequentava le scuole medie.

Venne travolto dall’odio e dal pregiudizio in un momento estremamente particolare, poiché dedicato al divertimento e allo svago tra coetanei. Venne invece insultato, sbeffeggiato e cosa ancor più grave: nessun insegnante, prese le sue difese. Ecco cosa accadde, raccontato direttamente da Vladimir nell’intervista.

I ricordi infelici della gita scolastica alle scuole medie

Sta spopolando il video su TikTok in cui è riportato uno stralcio della famosa intervista di Vladimir a Podcast Italia. Vladimir qui racconta dell’episodio che le rimase più impresso di tutti, che la fece sentire sbagliata. Quando ancora frequentava le scuole medie, Vladimiro si rivelò apertamente a un suo “amico” e compagno di classe, svelandogli le sue reali impressioni circa la sua identità sessuale. Si sentiva di poter dare fiducia a questo compagno, poiché a ‘pelle’ in quel momento, gli era sembrato in grado di comprendere.

Il giorno dopo aver rivelato il suo segreto più intimo e delicato, Vladimir nell’intervista ha raccontato di essere salito sul pullman con tutti i suoi compagni e di essersi sentito immediatamente scrutato come da un “plotone d’esecuzione”. Tutti i suoi compagni lo guardavano e ridevano e lui ovviamente capì di essere stato tradito.

Luxuria nel TikTok racconta di essersi sentito annientato, in particolare dal comportamento degli insegnanti che conniventi non mossero un dito per difenderlo, i suoi compagni di classe arrivarono perfino ad utilizzare il microfono del pullman per deriderlo. Un racconto straziante, un’umiliazione ed una sofferenza che per un ragazzino può rivelarsi devastante. Tradito nella fiducia e mortificato, in più dalle istituzioni, nella figura dei suoi insegnanti, indifferenti di fronte allo sgarbo.

“Voi siete sbagliati, io cammino a testa alta”

Vladimir, prende coscienza della sua vera identità e decide di cambiare vita, di abbandonare la sua città di origine, Foggia e spostarsi a Milano per poter scoprire sé stessa e venire finalmente accettata. Nel momento in cui compie questa svolta, comprende che la sua non è una malattia, come qualcuno malignamente aveva provato a farle credere durante la sua infanzia. Questa nuova consapevolezza le da la possibilità di mettersi alle spalle tutte le male lingue ed la prepotenza subita fino a quel momento.

Riesce cosi’ ad iniziare le sue prime relazioni sentimentali con gli uomini, e a comprendere come si sentiva realmente: una donna. Inizia a vestirsi come tale, e, nonostante non sia per nulla semplice, a vivere la sua nuova vita.

La presa di posizione di suo padre

Nonostante il suo passaggio da uomo a donna non sia stato facile a causa degli atteggiamenti ostili nei suoi confronti, Vladimir porta avanti la sua battaglia, arrivando ad essere una delle transgender più influenti nella scena politica e sociale.

Malgrado le ferite sempre insite nel suo animo, alla fine vince le incomprensioni familiari e nel momento in cui si laurea in Lingue e Letterature Straniere, suo padre, insieme alla madre, sono molto orgogliosi di lei.