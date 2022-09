Copenaghen, allo stadio regna la sportività | I tifosi del Siviglia senza parole

Nel corso del match di Champions League tra Copenaghen e Siviglia, il club danese è stato protagonista di un gesto di grande sportività nei confronti dei tifosi spagnoli.

In un secondo turno di Champions League che ha visto atteggiamenti vergognosi da parte di varie tifoserie, con gli scontri prima e dopo Milan-Dinamo Zagabria e Marsiglia-Eintracht Francoforte, filtra un raggio di luce che arriva dritto dalla Danimarca: per la precisione da Copenaghen.

Allo stadio Parken è andato in scena il match tra i padroni di casa allenati da mister Thorup e il Siviglia di Lopetegui. Una partita che non ha lasciato un grandissimo ricordo per quanto accaduto in campo, uno zero a zero non proprio spettacolare, ma che ha fatto il giro del mondo per quanto accaduto sugli spalti.

I tifosi del Siviglia non hanno voluto lasciare da sola la loro squadra e così, per assistere all’incontro della massima competizione europea, si sobbarcati sulle spalle chilometri e chilometri di viaggio pur di sostenere i propri beniamini.

Una trasferta di quasi 3mila chilometri quella dalla città nel sud dell’Andalusia a Copenaghen che non ha spaventato i tifosi spagnoli che non avranno assistito a una grandissima partita, ma che hanno comunque potuto visitare una delle Capitali più belle e suggestive d’Europa.

Quello che però è accaduto sulle tribune ha scaldato i cuori dei sostenitori del Siviglia che sono tornati a casa con un bellissimo ricordo riguardante la gentilezza dei padroni di casa.

Copenaghen, litri di birra gratis per i tifosi del Siviglia in Champions League

Come mostrato dai profili social del Copenaghen, infatti, il club danese ha voluto fare un regalo ai tifosi del Siviglia e premiarli per il “coraggio” che hanno avuto nel volare fino in Danimarca per seguire la loro squadra del cuore.

Quale è stato il dono? Litri di birra gratis offerti agli spagnoli. Pochi minuti dopo il fischio d’inizio della partita, alcuni steward si sono presentati nel settore ospiti dello stadio Parken con numerose pinte di birra che sono state distribuite gratuitamente.

Un gesto molto apprezzato dai tifosi andalusi che hanno accettato con gioia e felicità il regalo dei padroni di casa. E poca conta, allora, se il match tra Copenaghen e Siviglia è terminato 0-0 quando a vincere è la sportività.

Con questo risultato, però, entrambe le squadre restano all’ultimo posto del loro girone di Champions League con un punto mentre Manchester City e Borussia Dortmund si piazzano nelle due posizioni che valgono il passaggio al prossimo turno.