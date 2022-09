Elisabetta Canalis, così non l’avete mai vista | La trasformazione è incredibile

Elisabetta Canalis si mostra sempre al top per il suo pubblico. Questa volta posta un video che lascia tutti senza parole. Una trasformazione che ha dell’incredibile.

Elisabetta è una delle showgirl italiane più famose all’estero. Il suo nome è risuonato nel gossip di tutto il mondo soprattutto dopo la sua frequentazione con la star hollywoodiana George Clooney.

Classe 1978, Elisabetta è nata in Sardegna, a Sassari, da una famiglia borghese. Il padre è un primario del reparto di radiologia dell’ospedale di Sassari e professore universitario. La showgirl frequenta studi classici ai quali segue l’iscrizione al corso di laurea in letteratura e lingue straniere presso l’Università statale. Sembra voler seguire un percorso tradizionale fino a quando, attratta dal mondo dello spettacolo, decide di partecipare a numerosi casting.

Da velina di Striscia la Notizia ha star negli States

È il 1999 l’anno della svolta per Elisabetta Canalis. Lei, insieme a Maddalena Corvaglia viene scelta come velina di Striscia la Notizia. La loro coppia sarà una delle più famose del Tg satirico e ancora oggi vengono ricordate come le più affascinanti vallette di Antonio Ricci. I tre anni di esperienza in questo campo, la portano ad essere un volto conosciutissimo del mondo dello spettacolo.

La sua bellezza non passa certo inosservata e le viene proposto di posare senza veli per due calendari per adulti, il primo per GQ e l’altro per Max. Da quel momento diventa una delle showgirl italiane più famose. Ricordiamo ancora la sua storia d’amore con il calciatore Christian Vieri e la relazione con George Clooney durata fino al 2013.

Oggi Elisabetta è sposata con il chirurgo Brian Perri con il quale si è trasferita a Los Angeles. I due hanno una figlia, Skyler Eva, nata nel 2015. Elisabetta vive negli States, ma molto spesso torna nel nostro paese che le ha donato tanto successo.

La trasformazione di Elisabetta lascia tutti senza parole

Ancora oggi viene chiamata per partecipare a numerose trasmissioni televisive nostrane che non disdegna di accettare. Parallelamente cura molto il suoi canali social. Il profilo Instagram ha quasi 3 milioni e mezzo di follower con i quali mantiene uno stretto legame pubblicando momenti della sua vita pubblica e privata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Nell’ultimo video si è mostrata al naturale senza un filo di trucco. E’ l’occasione di una seduta di make-up che la trasforma da ragazza acqua e sapone a bomba super sexy. Che dire, Elisabetta è di una bellezza esagerata e durante le immagini che scorrono su Internet, i fan hanno potuto anche apprezzare qualche scollatura un po’ più pronunciata che ha messo in mostra le forme esplosive. Uno spettacolo…