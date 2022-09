GF Vip 7, quando guadagna Orietta Berti? La cifra monstre: “Ecco perché ha accettato”

Nella serata di ieri è iniziata la nuova edizione del Grande Fratello Vip 7, su Canale 5: ma quanto guadagna Orietta Berti a puntata? Arriva la risposta.

L’annuncio della scorsa estate dell’approdo al Grande Fratello Vip 7, in qualità di opinionista, di Orietta Berti, aveva spiazzato e non poco il grande pubblico. Del resto, l’amatissima cantante è al debutto in questo ruolo in tv.

Alfonso Signorini, conduttore del reality Mediaset, ha rivelato di aver a lungo corteggiato la cantante che, nelle scorse stagioni televisive, è stato uno dei volti più noti del talk di Rai Tre, condotto da Fabio Fazio, Che Tempo Che Fa. Proprio Orietta Berti, ha rivelato che il conduttore ligure: “Ci è rimasto male”, per la sua scelta.

L’arrivo di Orietta Berti a Mediaset

L’approdo dell’Usignolo di Cavriago a Cologno Monzese ha previsto un esborso non da poco per Mediaset. Del resto, la stessa Orietta Berti – nel corso di un’intervista rilasciata a Il Messaggero – alla domanda sul perché di questa scelta, ha risposto: “Soldi. Tanti”. Ma quale sarebbe la cifra? Secondo Giuseppe Candela, che ne ha scritto nella sua consueta rubrica Lume di Candela su Dagospia, Orietta Berti guadagnerebbe circa 10mila euro a puntata.

Conti alla mano, con doppio appuntamento il lunedì e il giovedì e almeno cinquanta puntate in calendario, le quali potrebbero anche aumentare se il reality si dilungasse per un altro mese, Orietta Berti porterebbe a casa qualcosa come 500mila euro. Ma a questi vanno aggiunti – nell’accordo con Mediaset – anche quelli previsti per il doppio show in prima serata promesso. Insomma, come ha spiegato la stessa cantante: “Soldi. Tanti”.

L’altra opinionista del programma

Ripetiamo che le cifre non sono state confermate dalla produzione ma, a quanto pare, Orietta Berti guadagnerebbe la stessa cifra di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe lo scorso anno. In realtà, stando ai rumors, la moglie di Paolo Bonolis guadagnerebbe di più rispetto alla scorsa edizione.

Sonia Bruganelli, stando ai rumors, percepirebbe 15mila euro a puntata, ovvero 750mila euro per questa edizione.