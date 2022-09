GF Vip, Antonino rompe il silenzio su Belen ma scatena i social: “Io non c’entravo…”

Antonino Spinalbese, entrato nella serata di ieri nella casa del Grande Fratello Vip 7, ha subito parlato della sua ex compagna Belen Rodriguez. Ecco cosa ha detto.

Al Grande Fratello Vip 7, che ha debuttato nella serata di ieri su Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, è sbarcato Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez. I due, hanno avuto una storia d’amore lo scorso anno. Ma dopo poche settimane dalla nascita della loro figlia Luna Marì, i due hanno annunciato la fine della loro relazione.

Nella clip di presentazione, Antonino Spinalbese si è presentato così al grande pubblico: “Sono molto ambizioso, sognatore, un anima libera. Mi piace sedurre da morire, sono attratto dal mondo femminile. Prima di diventare parrucchiere ho fatto qualunque cosa”.

Le parole su Belen Rodriguez

Nelle scorse settimane, quando il nome di Antonino Spinalbese era finito tra i papabili concorrenti del GF Vip 7, si era parlato di una Belen Rodriguez per nulla contenta della notizia. Anzi, stando ai rumors, la conduttrice argentina di Tu Si Que Vales avrebbe chiesto a Spinalbese di non parlare di lei nella casa.

Ma questo non è accaduto, dal momento che Antonino Spinalbese ha rotto subito il silenzio sulla showgirl. Ha spiegato: “Il mondo del parrucchiere mi ha portato a un incontro fatale, abbiamo avuto una storia di circa due anni e mezzo. Sicuramente io non c’entravo nulla con la sua vita e ovviamente neanche lei nella mia”. E sulla fine della loro storia d’amore: “Le storie finiscono e abbiamo cercato di andare oltre e di pensare solamente a nostra figlia”.

La reazione dei social

Sui social, il grande pubblico non ha apprezzato molto le parole di Antonino Spinalbese. C’è chi accusa il 27 di voler “sfruttare” la storia con Belen Rodriguez. In molti sostengono che tirare in ballo la sua ex non sia stato il massimo. Spinalbese racconterà altri retroscena sulla sua passata relazione? Staremo a vedere.