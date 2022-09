Gianni Morandi, non immaginereste mai con chi era sposata la nipote | E’ famosissimo quanto lui

Definire Gianni Morandi uno dei cantanti più amati non è certamente eccessivo. La sua è però una famiglia di artisti: anche se non tutti lo sanno, ma anche la nipote è famosa e può vantare un ex marito altrettanto illustre.

Non è certamente un eufemismo definire Gianni Morandi uno dei cantanti più amati da tutte le generazioni, uno per cui il tempo non sembra praticamente passare mai. È stato quindi naturale per tutti preoccuparsi per le sue condizioni preoccuparsi per le sue condizioni nel momento in cui è stato coinvolto in un incidente nel marzo del 2021 in cui aveva riportato gravi ustioni alle mani e in altre parti del corpo mentre bruciava sterpaglie in campagna.

Anche in una circostanza difficile come questa lui non si è perso d’animo, ma ha affrontato tutto con ironia. Anzi, recentemente è stato lui stesso a mostrare i segni che sono tuttora visibili. A dargli forza ci pensa però anche la sua grande famiglia.

Gianni Morandi e la sua famiglia speciale

Il cantante non manca mai di sottolineare come ami ancora come il primo giorno sua moglie, Anna Dan, che lo ha reso nuovamente padre di Pietro. Dopo la bufera iniziale, spesso naturale al momento di una separazione ufficiale, è tornato il sereno anche con la sua prima moglie, Laura Efrikian, mamma dei suoi figli più grandi, Marianna e Marco.

La passione per lo spettacolo sembra essere però di famiglia. Anche Marianna, infatti, sembrava essere propensa a diventare attrice, strada poi abbandonata, mentre uno die suoi figli, Giovanni, vuole seguire le orme del nonno e diventare cantante. Un percorso che ricorda in realtà anche quello del padre, Biagio Antonacci.

Non tutti sono però a conoscenza anche di chi sia una delle nipoti dell’artista di Monghidoro, nota anche lei per avere un passato da attrice (ha recitato in “Un medico in famiglia”, “Incantesimo” e “Un posto al sole”). Lei è infatti Carlotta Miti, figlia della sorella del cantautore bolognese. Quest’ultima è stata sposata in passato con un personaggio altrettanto noto.

Un “nipote” speciale per il cantante

Carlotta da tempo non compare in Tv, ma può vantare un ex marito che è anche più noto di lei. Lui è infatti Rudy Zerbi, da cui ha avuto un figlio, Edoardo. Prima di lui l’ex discografico era già diventato papà di Tommaso e Luca, nati dalla sua prima moglie, Simona.

Per un periodo l’attuale maestro di canto di “Amici” è stato quindi “nipote” di Morandi, con cui ha mantenuto comunque buoni rapporti, nonostante il legame con la ex si sia ormai concluso da tempo.

Successivamente nella vita dell’uomo è poi entrata Maria Soledad Temporini, che lo ha reso papà per la quarta volta di Leo. Anche questo rapporto non è però durato. La vita sentimentale del buon Rudy è stata quindi decisamente tormentata, ma questo non lo ha portato a distaccarsi dai suoi figli, che restano fondamentali per lui.