Guendalina Tavassi, il travestimento “vietato ai minori” sconvolge i fan | E’ “il desiderio proibito di tutti”

Guendalina Tavassi è ormai diventata una icona sexy della TV e del web. Lei, infatti, non perde alcuna occasione per mostrarsi più provocante che mai e l’ultimo post ne è la prova. Una serie di immagini che stuzzicano ogni fantasia.

Guendalina è arrivata all’apice del suo successo in brevissimo tempo. Oggi è una showgirl, un’opinionista, ma soprattutto una influencer dal grande seguito che, grazie anche ai numeri stratosferici che conta sul suo profilo Instagram, riesce ad ammaliare un enorme fetta di pubblico social.

Guendalina Tavassi, icona sexy dalla simpatia travolgente

La sua partecipazione all’11ª edizione del grande fratello è stata solo l’ultima occasione per Guendalina per farsi apprezzare dal pubblico a casa. Oltre alla straordinaria bellezza, Guendalina conta anche su una eccezionale simpatia data anche dall’eccessiva, ma irresistibile nota di romanità che la rende un idolo per molti giovani.

Ultimamente ha ottenuto un ruolo nella fiction comica S.p.a. ma, quasi tutti sono abituati a vederla nelle trasmissioni di intrattenimento pomeridiano come live non è la D’Urso, Domenica live e Pomeriggio cinque. Nella sua famiglia, però, Guendalina non è l’unica famosa. Suo fratello Edoardo, infatti, ha partecipato con lei al reality show l’Isola dei famosi. Dopo quell’esperienza al limite della sopravvivenza, è diventato anche lui un nome celebre del mondo della televisione. I due, però, si sono allontanati molto dal tenore di vita della famiglia d’origine. Il papà, infatti è un noto avvocato e nessuno dei due sembra aver mai pensato di seguire la sua strada.

Accanto alla sua carriera artistica, la Tavassi, però, si è voluta addentrare anche nel mondo dell’imprenditoria. Gestisce, infatti, un noto locale della movida romana che attira le attenzioni di molte persone.

Gli scatti osè sul profilo social

Nell’ultimo periodo è stata al centro di una bufera mediatica a causa della traumatica fine del suo rapporto con Umberto D’Aponte che ha lasciato anche strascichi giudiziari tra i due. Guendalina, però, continua la sua vita di sempre e, anche quest’estate, non si è mai tirata indietro nel mostrarsi più in forma che mai sui suoi profili social.

L’ultimo post ha quasi del provocatorio. Indossa una serie di outfit pensati per la prossima festa di Halloween. Uno di questi le fa vestire i panni di una sexy infermiera. Giarrettiera in vista e scollatura da far girare la testa.

E’ questo il tenore delle foto che pubblica e i fan, ovviamente, sono andati in delirio. Uno, tra i tanti, non si trattiene e commenta: “sei il desiderio proibito di tutti”, e d’altronde, come non dargli ragione.