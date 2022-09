“Ha una grave malattia, non si può guarire”, il dramma di Giovanni Terzi, compagno di Simona Ventura

La conduttrice Simona Ventura ha parlato pubblicamente della malattia di Giovanni Terzi, suo compagno: ecco le sue parole.

Lei è una delle conduttrici più amate e famose della televisione italiana, uno dei volti storici del piccolo schermo nostrano. Stiamo parlando di Simona Ventura.

La conduttrice, già dalla prossima settimana, in coppia con l’amica e collega Paola Perego, tornerà su Rai Due con il fortunato format – che ha riscosso un grande successo nella scorsa stagione televisiva – Citofonare Rai Due.

Vita privata della conduttrice

Simona Ventura, dal 2018, vive una bellissima storia d’amore con il giornalista, autore tv e scrittore, Giovanni Terzi. I due, nel 2020, hanno annunciato l’intenzione di convolare a nozze: matrimonio che però è stato rimandato più volte a causa della pandemia. Forse, la prossima estate, potrebbe essere quella giusta.

Nel corso di un’intervista rilasciata Gente, in coppia, Simona Ventura ha spiegato: “Nel nostro futuro ci sono le nozze, ma ogni volta che ne parliamo succede qualcosa che ci impedisce di organizzarle come vorremmo: prima è scoppiata la pandemia, ora la guerra”. Giovanni Terzi, ha usato parole al miele per la conduttrice: “È una donna splendida, perfetta così com’è. Di lei amo tutto. È presente, accudente, generosa, per le persone che ama si dà senza risparmiarsi”.

Le parole di Simona Ventura

Nel corso di un’intervista rilasciata a Il Messaggero, la conduttrice Simona Ventura ha parlato del suo compagno Giovanni Terzi, rivelando che il giornalista e scrittore ha scoperto di essere malato. Il drammatico racconto: “Ha una grave malattia genetica ai polmoni, la dermatomiosite amiopatica. Non si può guarire, ma solo impedirle di peggiorare. La terapia sta andando bene, siamo fiduciosi”.

Simona Ventura ha poi parlato dei suoi prossimi progetti televisivi, rivelando che Chiara Ferragni, prossima co-conduttrice con Amadeus e Gianni Morandi del Festival di Sanremo 2023, le ha chiesto dei consigli. Le due sono molto amiche ed è stata Ventura a condurre, qualche anno fa su Rai Due, l’intervista con la messa in onda annessa del documentario Chiara Ferragni Unposted. Ha raccontato la conduttrice: “Lei è molto in gamba e ha chiesto consigli proprio a me per sapere cosa fare e come stare su quel palco. Sono il suo punto di riferimento televisivo”.