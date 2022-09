Il Paradiso delle Signore 7, Adelaide troverà un nuovo amore: “Lui è già nel cast da anni”

Ecco cosa accadrà nelle nuova puntate dell’amata serie di Rai Uno, Il Paradiso delle Signore 7, tutte le anticipazioni.

Nella giornata di ieri non è andato in onda il consueto appuntamento con la serie cult di Rai Uno, in onda sempre in daytime dalle 15.55 circa, Il Paradiso delle Signore. Al suo posto, infatti, lo speciale del Tg1 che ha raccontato in diretta i funerali della Regina Elisabetta da Londra.

La puntata di ieri, molto probabilmente, verrà recuperata con doppio appuntamento venerdì prossimo. Staremo a vedere. Intanto, si iniziano ad intravedere le prime trame di questa nuova stagione che sia annuncia ricca di colpi di scena.

Un nuovo amore per Adelaide

Le prime puntata sono già caratterizzate dallo scontro tra Umberto Guarnieri e la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Scontro che, con il tempo, coinvolgerà sempre di più il grande magazzino milanese. Adelaide vuole licenzia Flora Ravasi, stilista del Paradiso, ma Umberto, di tutta risposta, minaccerà di rovinare per sempre la carriera di suo nipote Marco. Intanto, proprio Adelaide, deciderà di prendere sotto la sua ala Marcello Barbieri.

Il giovane ha chiesto aiuto alla Contessa: vuole riscattarsi e mostrarsi al meglio per il ritorno di Ludovica Brancia. La Montalto, infatti, dopo essere partita con Ferdinando di Torrebruna, tornerà da sola: tra i due non ha funzionato. Al suo ritorno, però, troverà un Marcello diverso che la sbalordirà: sta studiando Economia, ma ora è un perfetto gentiluomo che vuole scalare la Milano degli anni ’60.

Un nuovo amore per la Contessa

A quanto pare, ben presto, Adelaide capirà che la vendetta contro Umberto non servirà a nulla. La Contessa metterà da parte la sua voglia di riscattarsi grazia anche ad un nuovo amore. Come ha rivelato nel corso di una recente intervista l’attrice Vanessa Graviane: “Nel corso delle puntate avrà a che fare con un personaggio maschile, già nel cast della soap, che insospettabilmente potrebbe riaccendere il suo cuore spento e deluso”.

Per molti fan sui social, questa persona potrebbe essere proprio Marcello. I due passeranno molto tempo insieme: Adelaide si innamorerà del Barbieri? Staremo a vedere.