Insonnia, il suo alleato naturale è la cannabis | E’ più efficace dei farmaci e senza controindicazioni

L’insomma è un problema di cui soffrono tante persone. Tuttavia sembrerebbe esserci un miracoloso rimedio. Ecco di cosa si tratta nello specifico.

I ritmi della vita quotidiana sono purtroppo sempre più serrati. Sveglia al mattino presto, corse per prendere l’autobus o la metro, impegni di lavoro, appuntamenti: tutto così complicato. Molto spesso bisogna fare i salti mortali per conciliare tutto, e non sempre è facile.

Lo stress prima o poi si fa sentire, rendendoci stanchi e nervosi. Purtroppo a risentirne è proprio la qualità del sonno. Quando siamo stanchi abbiamo bisogno di dormire, ma non sempre è così semplice riuscire a dormire bene. Per il nostro benessere psico fisico dovremmo dormire tra le sette e le otto ore a notte, ma in realtà riuscire a dormirne già sei sembra un lusso.

Cause dell’insonnia

Fra le conseguenze principali dello stress sembra esserci proprio l’insonnia. Paradossalmente più sei stanco e meno riesci a dormire. L’insonnia, però, genera altre problematiche, tra cui la stanchezza cronica. A soffrirne sembrerebbero esserne maggiormente le donne. Con molta probabilità questo divario di genere è dovuto al fatto che le persone di sesso femminile sono più esposte a stress e ritmi incalzanti. Al gentil sesso, infatti, compete ancora troppo spesso l’impegno gravoso della gestione della casa e della famiglia. Un carico di lavoro che dovrebbe e potrebbe essere condiviso con il coniuge, anche se questo accade ancora troppo raramente. Tuttavia uomo o donna che sia, un rimedio a questa fastidiosa problematica sembrerebbe esserci.

L’olio di CBD rimedio contro l’insonnia

Dunque abbiamo precedentemente parlato di una delle problematiche più diffuse, ovvero l’insonnia. Per affrontare al meglio le giornate lavorative occorre riposare nel corso della notte, in modo da poter recuperare le forze.

Difatti è fondamentale trovare una soluzione per non incorrere in conseguenze ben peggiori.

Dunque è possibile ricorrere all’aiuto di qualche rimedio naturale, in modo da non far uso di farmaci. Tra questi va annoverato l’olio di CBD, validissimo alleato contro l’insonnia. Quest’ultimo, infatti, consente di regolarizzare il sonno e non richiede particolar attenzioni per la somministrazione, così come un prodotto farmaceutico.

Perché puntare sull’olio di CBD

L’olio derivato dalla cannabis può essere davvero un ottimo alleato, dato che non comporta effetti collaterali, e soprattutto sembra essere più efficace di un vero e proprio sonnifero.

Ovviamente bisognerà scegliere un olio di ottima qualità e che contenga le giuste quantità di cannabidiolo. Dunque è consigliabile iniziare ad assumerlo in piccole dosi, in modo da testare il prodotto e la sua efficacia, e qualora fosse necessario aumentarne la somministrazione.