Wanda Nara, il cambio look ha sorpreso tutti | Così è ancora più sensuale

L’immagine di Wanda Nara con un nuovo trucco ha mandato in estasi i suoi follower. I commenti parlano da sé.

Ci sono delle donne che qualsiasi cosa pubblichino riescono ad avere una serie di reazioni positive da parte di chi le segue. Si tratta di personaggi che sono divenuti, grazie ai social network, delle icone di bellezza e sensualità. Fra queste piattaforme spicca quella di Instagram, capace di far divenire delle star le ragazze che si mostrano più belle di altre.

Sembra esser divenuta una battaglia fino all’ultima istantanea, capace di far tirar fuori il meglio di sé a tantissime persone. Fra queste vi è la nota showgirl Wanda Nara, che riesce a tenere botta, con le sue forme e l’estro che la contraddistingue, a ogni tipo di concorrenza sul web.

La fama di Wanda Nara su Instagram

Sono tantissime le persone che utilizzano i social network per potersi rifare gli occhi. Si passa da un account all’altro per poter vedere quale fotografia migliore gira sulle piattaforme. Fra quelli più utilizzati dalle influencer e dai ‘guardoni’ di ogni dove c’è proprio Instagram.

Questo è una delle piattaforme più utilizzate da Wanda Nara, che possiede un seguito invidiabile da parte di tante ragazze. Sono ben 14,7M i suoi follower, che allieta con diverse fotografie allettanti ogni santissimo giorno.

L’immagine con il nuovo trucco di Wanda Nara

Nelle storie del suo account personale la ragazza è solita condividere dei video in cui si prepara per i vari spettacoli a cui prende parte. La showgirl è contornata da professionisti di massimo livello, che riescono a truccarla e vestirla nel migliore dei modi. A volte, come è successo nelle ultime storie, fa vedere ai suoi follower anche in che modo si trucca da sola.

La preparazione sembra esser stata fatta per un programma televisivo, in cui la ragazza era vestita con una tuta attillata leopardata e delle orecchie da gatta. Inutile affermare quanto fosse attraente, lo si comprende da sé.

Ma è stata un’immagine postata con il suo nuovo trucco a mandare in particolare delirio i suoi fan. In questa fotografia Wanda Nara si vede con una treccia lunghissima bionda, il mascara e un rossetto acceso. La tuta che indossa è del marchio di collaborazione fra due famosissimi loghi. Fra i commenti spicca uno, in particolare, in cui le viene detto “sei una dea”.