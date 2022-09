Andrea Delogu, le chiedono un outfit audace, ma lei esagera | Il vestito è completamente trasparente

Andrea Delogu è sicuramente una delle rivelazioni più eclatanti dell’ultimo periodo. Il suo personaggio ha conquistato proprio tutti anche grazie all’estremo fascino innato che possiede. Nell’ultimo video, però, ha osato un po’ troppo.

È una conduttrice televisiva, radiofonica, showgirl e scrittrice. Andrea, non si ferma di fronte a niente e i suoi fan mostrano di apprezzarla non poco. Il profilo Instagram rispecchia molto la sua personalità. I post che pubblica sono i più svariati; si va da quelli più seri e più scherzosi fino a quelli estremamente provocanti. In ogni suo uscita, però, non manca mai quella punta di ironia che fa del suo personaggio uno dei più accattivanti della scena italiana.

Andrea Delogu, l’infanzia in comunità e gli studi teatrali

Andrea, è nata nel 1982 a Cesena e la sua infanzia, nota a molti, è del tutto particolare. Trascorre i primi 10 anni della sua vita in comunità di San Patrignano, dove i suoi genitori, ex tossicodipendenti, avevano trovato la loro dimensione. Suo papà, infatti, era stato impiegato come autista di Vincenzo Muccioli, il coordinatore e fondatore di tutta la comunità.

Fin da giovanissima, però, Andrea è estremamente attratta dal mondo dell’arte. È per questo che si impegna in studi di recitazione, canto e dizione. A vent’anni ottiene il suo primo ingaggio nelle reti Mediaset come Letteronza del programma comico calcistico Mai dire Domenica. Solo dopo due anni è nel cast del reality sportivo Campioni, il sogno.

Da quel momento inizia un’ascesa strepitosa ed oggi Andrea è uno dei volti più richiesti del mondo dello spettacolo. Anche la sua vita privata ha riempito molte pagine di gossip. Nel 2016, si è unita in matrimonio all’attore Francesco Montanari, protagonista della serie TV Romanzo criminale. La loro sembrava una storia da favola, ma improvvisamente nello scorso dicembre è arrivata la brusca separazione.

Dopo mesi di silenzio da parte di tutti e due, Andrea, però, è stata nuovamente fotografata insieme alla sua una nuova fiamma. Si tratta di Luigi Bruno, un modello ventitreenne che ancora oggi è al suo fianco. Molte le critiche per la differenza di età che però sono state serenamente ignorate dai protagonisti della storia che stanno vivendo la loro relazione con intensa passione.

Altro che audace! L’outfit di Andrea è sconvolgente

Nel frattempo la carriera artistica di Andrea è arrivata alle stelle. I suoi canali social sono tra i più seguiti e Andrea non si tira mai indietro dal pubblicare contenuti che a volte si spingono anche un po’ oltre. Nell’ultimo video che pubblico mostra un look veramente sensuale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Delogu (@andrealarossa)

D’altronde, si sta preparando per una serata per la quale è stato richiesto un outfit audace. Lei, ovviamente, prende tutto alla lettera e si spinge anche un po’ oltre. L’abito che indossa è completamente trasparente e mette in mostra le forme sinuose della conduttrice.

Tra i fan si scatena l’entusiasmo e sono migliaia i like e i commenti che ha ricevuto sotto al post. Andrea, d’altronde, diventa ogni giorno più bella e più sensuale e il pubblico, giustamente, osanna la sua bellezza.