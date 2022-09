Antonella Mosetti, alza la temperatura sul web | Lo scatto sul letto oltrepassa ogni limite

Anche questa volta, la bella Antonella non si smentisce e uno dei suoi ultimi post è davvero piccante. Rifatevi gli occhi.

Lontana dagli schermi televisivi. Ma assai presente su quelli di computer, tablet e cellulari. Perché su Instagram è attivissima e seguitissima. I suoi scatti sensuali e sexy sono sempre molto apprezzati dagli uomini. Uno degli ultimi è di una sensualità unica. L’intimo rosa cattura non poco l’attenzione dei tanti fan.

Una donna libera. Così si definisce Antonella Mosetti. Ed esercita la sua libertà in maniera spigliata, talvolta discussa. Ma, di certo, i suoi tanti fan sui social non possono che apprezzare. Che fosse una donna molto sensuale e sexy lo abbiamo sempre saputo. Fin da quel lontano 2003, quando era una delle ballerine principali di “Ciao Darwin” e la vedevamo spesso in autoreggenti nere. Ma oggi Antonella Mosetti è sempre in corsa per superarsi, post dopo post. La sua sensualità è senza limiti. E, ovviamente, il folto pubblico maschile non può rimanere indifferente.

E’ passato tanto tempo dalla partecipazione al fortunato programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Ma la carriera di Antonella Mosetti non si è fermata lì. Ha anche condotto programmi di successo come “Paperissima sprint”. Insieme a due “mostri sacri” come Mike Bongiorno e il Gabibbo.

Nell’autunno del 2016 partecipa come concorrente, inizialmente in coppia con la figlia Asia, alla prima edizione del reality show Grande Fratello VIP, condotto da Ilary Blasi su Canale 5, dove viene eliminata nel corso della sesta puntata.

Vanta anche alcune interpretazioni cinematografiche, come quella in “C’era un cinese in coma” di Carlo Verdone. In realtà, l’esordio non è stato con “Ciao Darwin”, ma, come per tante showgirl italiane, “Non è la Rai”, di Gianni Boncompagni. Siamo tra il 1993 e il 1995.

E, però, gli ultimi anni hanno segnato grandi cambiamenti nella vita di Antonella Mosetti. Dal 2007 al 2012 è stata legata sentimentalmente allo schermidore italiano, Aldo Montano. La loro relazione non è finita bene.

Antonella Mosetti e l’intimo rosa

Ormai per Antonella Mosetti la televisione è quasi un dettaglio. E’ ormai sui social che è una celebrità. Su Instagram, ma, soprattutto, su OnlyFans, il social più disinibito che esista. Anche questa volta, le foto della mora showgirl non deludono, i maschietti soprattutto. E, ovviamente, i suoi migliaia di fan non possono non apprezzare. Ecco una delle foto di cui sta parlando tutto il web.

Una vera e propria Barbie, come lei stessa scrive nel commento al post. Ma, chiaramente, è il soggetto a invogliare maggiormente rispetto alle parole. E sappiamo bene quanto Antonella Mosetti sia brava a provocare.

Anche questa volta, la bella Antonella non si smentisce e uno dei suoi ultimi post è davvero piccante. Già, perché l’ex ballerina di “Ciao Darwin” è nella propria cameretta e indossa un intimo di colore rosa che certamente suscita le fantasie dei fan. Al resto ci pensa, come sempre il suo sguardo ipnotico e seducente.