Arianna Cincirrone e Andrea Cerioli presto genitori? La confessione dell’influencer

Arianna Cirrincione è incinta? Durante la Milano Fashion Week una talpa intercetta la conversazione della Cincirrone con Belen Rodriguez

La Milano Fashion Week è appena iniziata e già iniziano a circolare i primi gossip. Tra una sfilata e un evento mondano, le influencer fanno a gara per catturare i flash di fotografi, ma all’occhio attento di fan non sfugge nulla.

Secondo un’indiscrezione pubblicata sul profilo Instagram di Deianira Marzano, proprio durante la Fashion Week una ragazza avrebbe avvistato Arianna Cincirrone con un pancino sospetto. A quanto pare l’influencer sarebbe in dolce attesa.

Questa la segnalazione è giunta a Deianira: “Era davanti a me alla sfilata, è incinta. Ho sentito che parlava con Cecilia in parte”. L’utente, che ha chiesto di cancellare il suo nome, si trovava dunque a pochi metri da Arianna Cincirrone e Cecilia Rodriguez e avrebbe ascoltato la fatidica conversazione tra le due.

La segnalazione arrivata alla Marzano: Arianna si confida con Cecilia

La Fashion Week è iniziata e le strade di Milano sono colme di modelle di influencer che prenderanno parte agli eventi alle sfilate organizzate dai brand. Così come i fotografi, anche il gossip è dietro l’angolo, perché si sa agli occhi attenti dei fan non sfugge nulla. Lo sa bene Arianna Cincirrone che a quanto pare sarebbe in dolce attesa.

Un utente del web ha fatto una segnalazione a Deianira Marzano, l’esperta di gossip che raccoglie segnalazioni documentate dai suoi utenti. La fonte ha raccontato che avrebbe visto Arianna intenta a confidarsi con Cecilia Rodriguez ad una sfilata proprio in merito alla sua gravidanza. Le due si sono conosciute all’Isola dei Famosi, quando Andrea e Ignazio Moser erano concorrenti, e sono diventate molto amiche.

Andrea Cerioli non vede l’ora di diventare padre

Arianna e Andrea Cerioli: diventeranno presto genitori? L’ex tronista non ha mai nascosto di avere questo enorme desiderio. Entrambi non hanno mai fatto mistero di voler mettere su famiglia. Andrea ha più volte dichiarato di voler ben presto diventare padre anche prima del matrimonio con Arianna.

Dal canto suo l’influencer ha commentato di essere d’accordo con il compagno proprio perché è un figlio andrebbe a consolidare la loro già forte Unione. Per ora Arianna non ha commentato l’indiscrezione basterà aspettare qualche mese per vedere spuntare i segni della gravidanza.