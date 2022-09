Federica Pellegrini, fallisce miseramente | Il confronto non regge

Il tentativo della Divina si è rivelato un fallimento: Federica Pellegrini non è riuscita a reggere il confronto.

Durante la sua carriera Federica Pellegrini ha raggiunto importantissimi risultati, affermandosi come la migliore nuotatrice italiana della storia, oltre che una delle più longeve.

Specializzata nello stile libero, ha partecipato per la prima volta alle Olimpiadi nel 2004. All’epoca aveva solamente 16 anni ed è stata premiata con una medaglia d’argento nei 200 metri guadagnandosi il titolo di più giovane atleta italiana ad essere salita sul podio individuale.

Quattro anni più tardi ha gareggiato ai Giochi di Pechino, questa volta conquistando la medaglia d’oro. Grazie a lei l’Italia ha vissuto la sua prima vittoria nelle olimpiadi femminili. La Pellegrini ha battuto diversi record e continua ad essere la primatista mondiale nei 200 metri ed europea nei 400 metri.

Il ritiro dalle competizioni e l’affermazione in tv

La Divina si è ritirata dalle competizioni dopo aver partecipato alle Olimpiadi di Tokyo del 2020 e ai Campionati italiani invernali lo scorso anno. Nel corso degli anni la campionessa si è affermata anche come volto televisivo, in particolare a partire dal 2019, anno in cui è diventata giudice del talent show “Italia’s Got Talent”.

In passato la Pellegrini è salita agli onori della cronaca rosa per via della sua relazione con Filippo Magnini. In seguito alla rottura si è legata sentimentalmente all’allenatore Matteo Giunta e, in occasione delle Olimpiadi di Tokyo, ha reso pubblica la loro relazione. I due sono convolati a nozze lo scorso 27 agosto, con un cerimonia organizzata dal celebre Enzo Miccio.

La Pellegrini è molto attiva sui social network. Soprattutto su Instagram, dove condivide molti scatti relativi al suo lavoro – tra servizi fotografici, spot e partecipazioni televisive – ma anche momenti della sua quotidianità.

Diverse sono le foto insieme al marito: i due sono molto affiatati e insieme formano una bellissima coppia. Recentemente hanno provato a mettersi in gioco con una sfida che, purtroppo, è finita con un fallimento clamoroso.

Il tentativo fallito

Il tentativo è stato postato dalla Pellegrini su Instagram. Lei e Giunta hanno cercato di riprodurre un video trovato online. Peccato che non sia andata come avevano immaginato, come potete vedere dal reel sottostante.

“Questo uomo non si impegna a dovere” ha commentato ironicamente la Pellegrini. Nonostante il suo impegno, Giunta non è riuscito a far roteare la fidanzata come avrebbe dovuto. L’altezza della Pellegrini non è stata sicuramente d’aiuto, come fatto notare dai followers.