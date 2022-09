Laura Torrisi, lo bacia davanti a tutti | “L’attesa aumenta le passioni più grandi”

Laura Torrisi questa volta non si contiene e si lascia andare ad un tenero bacio davanti a tutti. “L’attesa aumenta le passioni più grandi” e questa per lei sembra essere una passione travolgente.

Laura ha origini siciliane; è nata a Catania 43 anni fa. E’ diventata famosa grazie alla partecipazione ad una delle prime stagioni del Grande Fratello. Era il 2006 e il programma godeva di un clamore mediatico fuori dal comune. Proprio in quella edizione, è stata notata dal comico e regista Leonardo Pieraccioni che dopo aver apprezzato la sua estrema bellezza anche acqua e sapone, l’ha fortemente voluta come protagonista di una delle sue pellicole dal maggior successo, Una moglie bellissima.

Laura Torrisi, una moglie bellissima per Pieraccioni

Il titolo, col senno del poi, si mostra essere uno dei più azzeccati della filmografia del comico toscano. Laura, infatti, come noto a tutti, dopo poco divenne la compagna e quindi moglie di Leonardo. La loro storia è durata sette anni durante i quali l’amore travolgente li ha portati anche a dare alla vita la loro figlia amatissima, Martina, nata nel 2010.

Oggi è proprio Martina il motivo del loro ricongiungimento. Le vite si sono inevitabilmente separate, ma per il bene della ragazza, continuano a sentirsi e si riservano anche dichiarazioni di stima e fiducia reciproca essenziali per far sì che Martina cresca nella serenità più totale.

Dopo la fine del rapporto con Leonardo Pieraccioni Laura ha vissuto un’altra relazione con Luca Betti, con il quale ancora non è chiaro se la storia sia finita o meno. La Torrisi, oltre ad essere una attrice dal talento straordinario è anche una grandissima sportiva. Fin da piccola è stata appassionata di calcio, ma il papà l’ha ostacolata nel praticare quello sport che tanto lo preoccupava a livello di sviluppo fisico. Laura, però, non ha lasciato definitivamente quel mondo e oggi è un arbitro di calcio grazie all’impegno che ha continuato a dedicare allo sport.

Negli ultimi anni, oltre che in alcuni film, è apparsa in TV come concorrente di molte trasmissioni tra le quali Amici celebrities, talent firmato da Maria de Filippi, nel quale ha potuto dimostrare il suo enorme talento anche nel canto.

Il tenero bacio scambiato sui social

Un’artista a tutto tondo, quindi, ma nello stesso tempo una donna dai mille interessi. Un’altra sua passione, infatti, è quella per i cavalli. Ed è proprio un cavallo il protagonista dell’ultimo scatto che ha intenerito tutti i suoi fan.

Sul profilo Instagram dell’attrice appare una foto dolcissima. Laura si lascia andare ad un bacio sul muso di uno splendido cavallo. Il commento che riserva alla foto è intenso. “L’attesa attenua le passioni mediocri e aumenta quelle più grandi”. L’equitazione, per Laura, deve essere proprio una di quelle più grandi e lo dimostrano anche gli sguardi intensi che scambia con lo splendido esemplare.