Le rigide regole del protocollo imposte a Kate Middleton: le scelte imposte per la Principessa

Noblesse oblige e Kate Middleton lo sa bene. La principessa del Galles si è tenuto a seguire una serie di regole rigide alcune condivisibili altre del tutto arcaiche e inadeguate

Kate Middleton è la nuova Principessa del Galles. Già prima di acquisire il prestigioso titolo che un tempo fu della compianta Lady Diana, Kate ha dovuto affrontare molti cambiamenti alla sua routine, adeguandosi alla miriade di regole imposte dalla defunta Regina Elisabetta.

Tra le regole principali imposte a Kate c’è quella che prevede il divieto di concedere autografi. La principessa secondo le regole della corona può firmare solo documenti ufficiali autorizzati dalla regina Elisabetta II. Il motivo del divieto risiede nella paura che se la sua firma fosse finita nelle mani di qualcun altro, potessero falsificare i documenti.

Numerose regole attenevano anche al comportamento da tenere in presenza della Regina. In particolare, a tavola, quando la regina smetteva di mangiare tutti dovevano fermarsi. Inoltre, a Kate non è permesso mangiare cozze o ostriche come precauzione contro i problemi di salute che questi alimenti potrebbero causare.

Kate Middleton e il suo protocollo di bellezza e stile

Kate Middleton è la Principessa del Galles ma a che prezzo? La Duchessa di Cambridge dopo aver sposato il Principe William è obbligata a sottostare ad una serie di regole rigide, che riguardano in primo luogo il suo look. A partire dallo smalto che deve necessariamente essere di colore neutro, vietati dunque i colori appariscenti.

Vietato vestirsi di nero durante il giorno se non per il lutto ed eventi notturni. La pelle può essere indossata solo se non proviene da animali. Kate ha inoltre il dovere di recarsi tre volte a settimana al salone di bellezza per avere sempre un aspetto curato.

Sempre un passo indietro a William per Kate

Ai membri della royal family è preclusa la possibilità di votare, così come di assumere qualsiasi posizione politica. I membri della Royal family non possono viaggiare sullo stesso mezzo per evitare che in caso di incidente si verificasse la perdita di più eredi britannici.

Parola d’ordine per le occasioni pubbliche: decoro e riservatezza. I reali non mostrano le proprie emozioni essendo severamente vietato piangere in pubblico. La principessa è tenuta a rispettare la regola particolarmente sgradevole di camminare sempre due passi dietro al marito delle occasioni appuntamenti ufficiali. Come se non bastasse per essere impeccabile nelle foto deve mantenere la mascella sempre parallela al suolo.i