Oggi è un altro giorno, Kledi Kadiu racconta: “Sono arrivato in Italia con un barcone”

Kledi Kadiu ospite ad Oggi è un altro giorno racconta a Serena Bortone il dramma vissuto in gioventù, dall’arrivo in Italia su un barcone alla malattia del figlio.

Come ogni pomeriggio è andato in onda su Rai Uno Oggi è un altro giorno, il talco pomeridiano quando tutto da Serena Bortone. tra gli ospiti del salotto Di Rai Uno c’è stato il ballerino ed ex professore di amici Kledi Kadiu.

Lo storico volto del talent show di Canale 5 si è raccontato a cuore aperto nel salotto della conduttrice, raccontando numerosi dettagli circa i momenti più importanti della sua vita, tra cui spicca l’arrivo in Italia. Kledi giovanissimo abbandonò l’Albania alla volta del Bel Paese.

Il coreografo ha confessato: “Sono arrivato con un barcone che trasportava 20.000 albanesi. Non si potevano avvisare neanche i genitori perché non c’erano i mezzi di oggi, si vociferava che c’era la possibilità di prendere questo barcone, lo presi senza sapere realmente la meta”.

Kledi Kadiu sulla malattia del figlio: “Sta meglio ora”

È stato uno dei volti più amati gli Amici di Maria De Filippi, presenti sin dalla prima edizione del talent, giunto oramai alla ventiduesima stagione. Parliamo di Kledi Kadiu, ballerino e professore della scuola di Canale 5 intervistato da Serena Bortone ai microfoni di Oggi è un altro giorno.

Nel corso della toccante intervista, dopo aver raccontato del suo arrivo in Italia, Kledi ha dato spazio al racconto di un altro momento fortemente drammatico della sua vita. Il ballerino ha infatti parlato della malattia del figlio Gabriel, tristemente annunciata sui social network insieme alla moglie Charlotte.

Dalla guarigione del figlio al suo rapporto con Maria De Filippi

Dopo il triste annuncio Kledi ha pensato di rassicurare il suo pubblico e a Serena Bortone ha dichiarato: “Sta meglio. Gabriel è sopravvissuto e dopo oltre un mese e mezzo di ricovero in terapia intensiva e tanti, tantissimi esami siamo tornati a casa, consapevoli che il percorso di ripresa sarebbe stato lungo e impegnativo”.

Dopo le drammatiche confessioni parla di uno degli aspetti più belli della sua vita ovvero il suo lavoro. il cammino nel programma di Mediaset gli ha sicuramente cambiato la vita grazie all’incontro con Maria De Filippi. Memoria della grande stima che lo lega la conduttrice ha dichiarato: “Posso vantarmi di essere stato il primo a sposare il progetto di quella scuola televisiva”