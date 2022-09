Prelievo Bancomat, così ti svuotano il conto corrente | Attenzione alle Banconote sugli ATM

È notizia dell’ultimo periodo che gli sportelli bancomat stiano pian piano chiudendo uno dietro l’altro, ma rimane il fatto che quando si effettua un prelievo l’attenzione debba essere ai massimi livelli. Ecco, infatti, come riescono a svuotarti il conto corrente.

Il bancomat è sicuramente uno degli strumenti più comodi e utilizzato degli ultimi tempi. Con pochi minuti ci ha evitato interminabili file agli sportelli delle filiali della nostra banca. In poche mosse si possono prelevare contanti, ricaricare dispositivi elettronici, versare somme di denaro e persino assegni.

La comodità del Bancomat Vs il pericolo delle truffe allo sportello

I bancomat, quindi, sono diventati i migliori alleati della nostra quotidianità e tutti noi ci affidiamo agli sportelli ATM per prelevare somme di denaro indispensabili alla vita quotidiana. Anche se con l’introduzione del Pos obbligatorio questi sportelli sono destinati piano piano a scomparire quasi definitivamente, resta il fatto che ancora la maggior parte degli italiani li utilizzano quasi quotidianamente.

Attenzione, però, perché accanto all’indiscutibile comodità, dietro l’angolo si nascondono sempre più numerose truffe che mettono a repentaglio i nostri risparmi. Frequentissime, infatti, sono le truffe tentate, e sfortunatamente messe a segno, proprio durante il prelievo.

L’ultima tecnica messa a punto dai malviventi è quella di appropriarsi della vostra carta in maniera del tutto insospettabile e repentina. Di solito le persone prese di mira dai truffatori sono soprattutto quelle più anziane che solitamente riescono ad essere aggirate con più facilità.

Attenzione alla truffa della Banconota allo sportello

Ecco l’ultima pensata dei truffatori che in questo modo riescono a sottrarre le vostre carte durante il prelievo: se vi dovesse capitare di trovare una banconota piazzata a terra vicino ad un ATM non vi fidate assolutamente. Può capitare, infatti, che due complici agiscano in modo malizioso e truffaldino.

Un uomo distinto, avvicinandosi al malcapitato cerca di distrarlo chiedendogli se fosse sua la banconota persa accidentalmente a terra. In quel preciso istante, quando il malcapitato si gira a controllare, perde di vista la propria carta che viene velocemente sostituita con una mossa repentina.

Quel brevissimo lasso di tempo è sufficiente ai truffatori per sottrarre il bancomat alla vittima senza dare nell’occhio. Ecco perché è sempre molto importante mantenere la più alta attenzione durante un prelievo o un versamento. Sempre più spesso, infatti si stanno verificando episodi spiacevoli che puntano a truffare più persone possibile. Un fenomeno dilagante che preoccupa i cittadini.