Sabrina Salerno, in quanti vorrebbero essere stati in quel ballerino? E’ diventato l’uomo più invidiato d’Italia

Sabrina Salerno è una dei personaggi italiani più famosi anche all’estero. Per lei è sempre l’occasione per stupire i suoi fan, ma questa volta ha veramente esagerato. Il ballerino con il quale si esibisce è veramente fortunato.

Sabrina, ancora oggi è una delle donne più desiderate del panorama nazionale. Alla bellissima età di 54 anni, è ancora un’icona sexy per tutti. Il suo profilo Instagram è seguito da quasi 1 milione e mezzo di follower che possono godere delle meraviglie che puntualmente pubblica. Si tratta di una serie di foto e video che la ritraggono sempre super sensuale e accattivante.

Molto spesso propone scollature esagerate o indossa abiti dalle trasparenze estreme. Oggi è una regina dei social, ma soprattutto è ancora un’artista in grado di infiammare folle oceaniche. La sua bellezza fiorisce con il passare del tempo e nonostante lei sia stata un idolo degli anni ’80 e ’90, ancora oggi è tra le più acclamate del mondo dello spettacolo.

Sabrina Salerno, dagli anni ’80 icona sexy indiscussa

Dopo essere stata scoperta da Claudio Cecchetto che l’ha voluta come artista in ambito musicale, ha sfondato con le hit che ancora oggi sono tra le più famose d’Italia e d’Europa. Ricordiamo tra le altre Verde top, Super Sabrina e Sabrina, ma sono praticamente indimenticabili i brani Sexy girl e Boys (summertime love). A fianco alla carriera di musicista ha sempre accostato quella di attrice che l’ha portata ad ottenere successi strepitosi. Ha ricoperto diversi ruoli in molte commedie sexy italiane.

Per quanto riguarda la sua vita privata, negli anni ’80 era la compagna di Pierre Cossu, ma a metà degli anni ’90 ha intrapreso una relazione con l’imprenditore tessile Enrico Monti che dura ancora oggi. I due hanno avuto un figlio che oggi è uno splendido ragazzo orgoglio di Sabrina.

Sabrina Salerno, il balletto sexy incanta Budapest

E’ un’artista a tutto tondo che è diventata fin da subito un idolo anche oltre confine. Ancora oggi, infatti, è acclamata all’estero e il video che pubblica su Instagram ne è la dimostrazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

Si tratta di un concerto a Budapest che ha richiamato l’attenzione di migliaia di fan. Durante una scalmanata esibizione Sabrina Salerno, più affascinante che mai, si è lasciata andare a balli sfrenati accompagnata da due prestanti ballerini; uno, in particolare, si è soffermato più di qualche istante accanto all’iconica Sabrina. Le mosse sensuali che mettono in scena fanno invidia a tutti. Chiunque vorrebbe essere stato nei suoi panni. Da quel momento, infatti, il ballerino è sicuramente diventato uno dei più invidiati d’Italia.