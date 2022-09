Valerio Staffelli, il suo esordio in tv è stato esilarante | Nel video è praticamente irriconoscibile

Noto per essere uno degli inviati storici di “Striscia la notizia”, Valerio Staffelli ha esordito in televisione negli anni ottanta conquistando subito la simpatia del pubblico.

Valerio Staffelli è un volto della televisione noto per essere uno degli inviati storici del programma “Striscia la notizia”. Il suo esordio televisivo è avvenuto negli anni ottanta: dopo aver lavorato per alcune emittenti radiofoniche, nel 1984 ha debuttato come attore.

La svolta, però, è arrivata nel 1996 quando è approdato a “Striscia la notizia”. La celebre trasmissione lo ha portato alla notorietà. Ormai è uno degli inviati più amati dagli spettatori, in particolare per il suo ruolo di congegnatore del Tapiro d’Oro. Inoltre, a partire dal 2007, si è dedicato alla realizzazione di diverse inchieste.

Oltre a “Striscia la notizia”, in passato ha recitato nei film “Kamikazen – Ultima notte a Milano”, “I cammelli”, “Ragazzi della notte” e “Nirvana”. Mentre quest’anno è entrato a far parte del cast di “Din Don – Un paese in due”.

Il debutto in televisione

Oggi Staffelli è un personaggio televisivo affermato, molto apprezzato dal pubblico. Ha dovuto fare tanta gavetta prima di raggiungere la consacrazione televisiva e, in passato, ha fatto diverse esperienze nella speranza di farsi conoscere al grande pubblico.

Da giovanissimo ha partecipato al quiz “Il gioco delle coppie”, all’epoca molto seguito, condotto da Corrado Tedeschi. Sono passati tanti anni da allora e Staffelli era quasi irriconoscibile rispetto ad ora.

Nel video sottostante, è possibile assistere al debutto dell’inviato di “Striscia la notizia”, che si è presentato al conduttore raccontando del suo particolare hobby: collezionare oggetti militari americani del dopoguerra.

Una passione particolare

Per Tedeschi è stato difficile, o meglio impossibile, trattenere le risate. Parlando della sua passione Staffelli ha spiegato: “Mi piace molto collezionare divise e quindi ho una sala della mia piccola casa dove ho dodici manichini vestiti delle diverse epoche e diverse guerre”.

Il suo hobby ha colpito molto il conduttore, che ha continuato a canzonarlo. “È molto che hai questo disturbo?” gli ha domandato ironicamente. O ancora: “Tu la mattina apri il giornale sperando di trovare un guerra che è scoppiata?”.

Staffelli ha risposto prontamente: “Effettivamente il fatto che scoppia una guerra potrebbe essere molto interessante per il mio punto di vista. Per me potrebbe essere l’occasione di, in futuro, avere un nuovo manichino per una nuova divisa”.

La loro conversazione ha scatenato le risate del pubblico. Staffelli, fin dal suo debutto, è riuscito a contraddistinguersi per la sua ironia.