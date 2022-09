Amici 22, Maria ammonisce gli allievi: “Evitiamo i provvedimenti disciplinari”

Durante la prima puntata dell’Italia di amici 22 Maria De Filippi fa un avvertimento alla nuova classe di allievi e dimostra di saper mantenere le promesse.

Amici 22 è ufficialmente iniziato. Dopo la puntata di domenica 18 settembre in cui sono state formate le due squadre che si fronteggeranno fino al serale, è andata in onda la prima puntata del daytime. Anche quest’anno il talent andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 16:15 su Canale 5.

Maria De Filippi da brava padrona di casa ha ben pensato di iniziare l’anno dando un avvertimento ai nuovi allievi. Memore del comportamento tenuto dagli allievi dello scorso anno, che mantenevano la casa sporca ed in pessime condizioni, Maria ben pensato di dare ai nuovi arrivati le regole da seguire.

La conduttrice ha dichiarato: “Vi prego, ve lo chiedo col cuore, non fate in modo che la produzione arrivi dicendo dobbiamo dare provvedimenti disciplinari perché la casa è in disordine. Cerchiamo per una volta, una. Dovete rifarvi il letto, farvi da mangiare”.

Maria mantiene le promesse: Ammesso il tanto atteso ex allievo

Domenica 18 settembre e stato dato il via al reality più amato della televisione italiana. Amici di Maria De Filippi giunge quest’anno alla ventiduesima edizione, formando così la nuova classe di allievi che anche quest’anno seguiranno l’ambito percorso verso il serale.

Ha sorpreso il pubblico la scelta della produzione di ammettere nella nuova classe Mattia Zenzola, il ballerino di latino americano che aveva già partecipato alla scorsa edizione del talent, costretto ad abbandonare a causa di un infortunio. Mattia era allievo di Raimondo Todaro che gli aveva assicurato un banco per la nuova stagione. Promessa Mantenuta dato che Maria ha deciso di dargli un banco.

Assegnato anche l’ultimo banco di Amici 22: va ad una ballerina

La prima puntata del daytime è stata l’occasione per completare la composizione della nuova classe. L’ultimo banco vero e proprio, oltre quello assegnato a Mattia Zenzola, è andato alla ballerina Ludovica. La ragazza è stata scelta da Emanuel Lo il prof che quest’anno sostituito Veronica Peparini.

Il maestro mette subito le cose in chiaro. Sebbene abbia scelto la ballerina, ci tiene a precisare che la performance odierna non è stata delle migliori, soprattutto dopo aver visto un video in cui la ragazza balla apparendo decisamente più brava. L’emozione della diretta le avrà giocato un brutto scherzo.