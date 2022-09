Beautiful, colpo di scena: Brooke dice addio alla soap? “La Logan gravemente malata”

Arrivano dall’America le anticipazioni su Beautiful: Brooke potrebbe essere gravemente malata. Ecco il segnale che non è sfuggito all’attenzione degli spettatori.

È la più longeva soap opera americana trasmessa in Italia, che dopo quasi trent’anni dalla sua messa in onda continua ad appassionare una larga fetta di pubblico. Parliamo di Beautiful in onda su Canale 5 ed in cui negli ultimi giorni sono spuntate preoccupanti anticipazioni dall’America.

Durante la messa in onda italiana dell’episodio del 19 settembre è emerso un dettaglio che fa presumere possibili problemi di salute di Brooke Logan. Al momento la donna è coinvolta in un triangolo amoroso che la vede protagonista insieme a Ridge Taylor.

Il Forrester dopo il ritorno della madre dei suoi figli Steffy e Thomas è sempre più confuso su ciò che prova per le due donne. Dopo aver scoperto che dietro il bacio tra Brooke e Deacon c’è l’intromissione di Sheila, Ridge decide di dare l’ennesima possibilità al suo matrimonio.

Brooke Logan è malata? Il segnale non sfugge agli spettatori

Le trame e intrighi di Beautiful tengono incollati allo schermo milioni di telespettatori. Nelle ultime puntate è emerso però un dato che ha preoccupato i fan della serie, perchè attiene alla salute di Brooke Logan. La donna è protagonista di un triangolo amoroso con Ridge e Taylor, su cui hanno una particolare influenza i figli Steffy e Thomas.

I due nella speranza di veder tornare insieme Taylor e il padre hanno messo in atto un subdolo piano, scoperto da Hope la figlia di Brooke. Proprio mentre madre e figlia si confrontano sull’argomento, Brooke ricevere notifica sul cellulare, dicendo a sua figlia che è un promemoria del suo medico che la invita a fare dei controlli.

Il destino di Brooke è messo alla prova

Tutto ciò è emerso nelle puntate americane della soap e questo dato non è sfuggito agli occhi degli spettatori che si sono chiesti che rilevanza possa avere quello specifico promemoria. Perché gli autori hanno scelto proprio un promemoria dal suo medico di fiducia?. Nelle ultime anticipazioni americane si legge: “ Brooke potrebbe essere gravemente malata e non saperlo ancora”.

Se questo fosse vero le trame della soap sarebbero ancora più inaspettate. Se Brooke fosse malata potrebbe indurre Ridge a lasciare per sempre Taylor, tornando definitivamente tra le braccia della Logan perché si sa il Forrester non lascerebbe mai sua moglie sola ad affrontare un problema di salute serio.