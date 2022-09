“Camilla ha sputato il thè quando lo ha sentito”, l’incredibile retroscena sulle parole di Harry

La situazione tra i Duchi del Sussex – Harry e Meghan – e il resto della Famiglia Reale continua ad essere critica. Cosa sta accadendo in questi giorni.

Durante i funerali della Regina Elisabetta II – i giorni di lutto che hanno coinvolto tutti i cittadini del Regno Unito – abbiamo assistito ad un riavvicinamento, o almeno così sembrava, tra i fratelli William e Harry. In realtà, si è trattato soltanto di una tregua.

Appena pochi giorni dopo, infatti, il nuovo Sovrano Re Carlo III ha escluso i Duchi del Sussex dalla cena dei Windsor a Buckingham Palace. Del resto, nel suo primo discorso da Re, pur spiegando di nutrire profondo affetto per Harry e Meghan, Re Carlo III ha augurato ai due di costruirsi una carriera oltreoceano.

Ma non è tutto, dal momento che, Carlo III, ha ritirato le nomine di Altezza Reale ai due figli di Harry e Meghan, Archie e Lilibeth. Una scelta che ha fatto infuriare i Duchi del Sussex.

La mossa di Meghan Markle

Nei giorni scorsi, i tabloid britannici hanno pubblicato la notizia circa un presunto invio da parte di Meghan Markle di una lettera indirizzata a Re Carlo III in persona. I Duchi del Sussex, va detto, sono partiti il giorno dopo i funerali della Regina Elisabetta – cioè martedì – e sono in California.

Stando alle indiscrezioni pubblicate dai tabloid, all’interno della lettera, ci sarebbe la richiesta di un incontro con il Sovrano. Argomento? Di certo, assicurano da Londra, la rinomina ad Altezza Reale – con tutti i privilegi annessi, dai fondi pubblici alla scorta – per Lilibeth Diana e Archie. Ma anche, si vocifera, di un nuovo ruolo per i Duchi del Sussex tra i Windsor.

La decisione di Harry

Stamane, i tabloid britannici hanno pubblicato un’altra notizia: sembra che il Principe Harry abbia assunto un mediatore per cercare di riallacciare i rapporti con la Famiglia Reale. Una fonte, vicina ai Duchi del Sussex, ha detto: “Harry ha suggerito di usare un mediatore per cercare di sistemare le cose, il che ha lasciato Carlo un po’ perplesso e ha fatto andare di traverso il tè a Camilla”.

A quanto pare, fanno sapere da Londra, Re Carlo sarebbe intenzionato a riabbracciare suo figlio Harry ma, in cambio, vorrebbe garanzie sullo stop degli attacchi mediatici ai Windsor. Non solo: Harry dovrà impegnarsi e occuparsi delle faccende della Corona. In altre parole, dovrebbe tornare a Londra. Staremo a vedere.