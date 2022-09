Ornella Muti, stupisce la collega con una sorpresa | Un gesto che nessuno si sarebbe mai aspettato

Ornella Muti è riuscita a stupire la collega con una sorpresa che è stata molto apprezzata da quest’ultima. Ecco di cosa si tratta.

La celebre Ornella Muti è una delle attrici italiane più conosciute, non solo a livello nazionale ma in tutto il mondo. Le sue performance sono state premiate con diversi riconoscimenti importanti.

Ha ricevuto una Targa d’oro in occasione dei David di Donatello, tre Golden Globe, tre Ciak d’oro e due Nastri d’argento, per citarne alcuni. Da qualche anno ha messo da parte la carriera di attrice rimanendo, però, un punto di riferimento nel panorama cinematografico italiano.

Gli esordi e la consacrazione

La Muti ha debuttato sul grande schermo da giovanissima. A 14 anni ha attirato l’attenzione di Damiano Damiani che l’ha voluta come protagonista del film “La moglie più bella”. È stato proprio il regista ha spingerla ad adottare il nome d’arte con cui la conosciamo tutti al posto del suo vero nome (Luisa Rivelli).

La notorietà è arrivata nel 1974, anno in cui ha recitato nel film di successo “Romanzo popolare” insieme a Ugo Tognazzi. A questo hanno fatto seguito pellicole come “I nuovi mostri”, “Il bisbetico domato”, “Storie di ordinaria follia”, “Innamorato pazzo” e “Grandi Magazzini” che l’hanno portata alla consacrazione.

L’attrice ha due matrimoni alle spalle. È convolata a nozze con l’attore Alessio Orano nel 1975, per poi divorziare nel 1981. Sette anni più tardi si è sposata con Federico Facchinetti e il loro matrimonio si è concluso nel 1996.

Insieme a quest’ultimo ha avuto due figli: Carolina e Andrea. Mentre la sua primogenita, Naike, non ha mai saputo chi fosse il suo vero padre. Quest’ultima ha seguito la orme della madre debuttando come attrice accanto a lei a soli otto anni nel film “Bonnie e Clyde all’italiana”.

La sorpresa a Serena Autieri

Recentemente la Muti ha deciso di stupire una collega con un regalo che è stato molto apprezzato da quest’ultima. Stiamo parlando di Serena Autieri: attrice, cantante e conduttrice nota per aver recitato in film come “Notte prima degli esami – Oggi”, “Femmine contro maschi” e “Se mi lasci non vale”.

La sorpresa della Muti ha fatto emozionare la Autieri, che non ha potuto fare a meno di condividere la sua gioia sui social network. “Qualcuno deve aver detto a Ornella Muti della mia passione per gli ombrelli e me ne è arrivato uno fatto a mano” ha affermato in un video. Alla fine i piccoli gesti sono quelli che vengono più apprezzati.