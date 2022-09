Paolo Bonolis, in studio asfalta Cecchi Paone | Il confronto durissimo zittisce tutti

Paolo Bonolis è uno dei più celebri personaggi televisivi del nostro paese. Recentemente, però, è stato il protagonista di un scontro durissimo in Tv. Le parole che usa con Cecchi Paone sono state chiare e hanno ammutolito tutti i presenti.

Il suo è, senza dubbio, uno dei nomi più influenti del mondo della televisione. Paolo Bonolis è nato da una famiglia di origini rumene, ma è cresciuto a Roma. Dopo aver ottenuto la laurea in Scienze Politiche Internazionali, però, cambia decisamente rotta e entra a far parte del mondo dello spettacolo.

Paolo Bonolis, dal 1980 mattatore indiscusso del piccolo schermo

Grazie ad un provino, tentato un po’ per caso, ottiene il suo primo lavoro nel piccolo schermo. I suoi esordi risalgono al 1980 quando si ritrova al timone del programma 3, 2, 1…contatto. Dopo poco ottiene la conduzione del programma per ragazzi Bim Bum Bam che lo porta al successo definitivo.

In quegli anni è famosissimo e la risonanza della sua fama lo porta ad ottenere molti altri ingaggi. Sono sue le trasmissioni con i numeri di ascolti più alti. In coppia con il suo fedele amico e collega Luca Laurenti, intrattiene da anni il pubblico durante i pomeriggi e le serate di Mediaset.

In questo ultimo periodo Avanti un altro, il quiz show preserale, è uno dei programmi più visti della TV. Il suo successo è straordinario e legato a programmi che hanno fatto letteralmente la storia della televisione italiana.

Tra gli altri, ricordiamo Ciao Darwin, un programma che ha attirato su di sé molte attenzioni, ma anche tantissime polemiche. L’attacco ricevuto dal format è stato soprattutto rivolto ai contenuti giudicati eccessivi e volgari.

Lo scontro durissimo tra Bonolis e Cecchi Paone

Ed è proprio questo il tema sul quale si scontrano Paolo Bonolis e Alessandro Cecchi Paone. Si parla di una trasmissione discriminatoria, ma su questo punto, Paolo non transige. Ciao Darwin, è tutt’altro: le sfide tra il bene il male, come le definisce lui, non esistono. Ecco perché ha avuto il coraggio di proporre in prima serata schieramenti definiti come bianchi e neri, eterosessuali e omosessuali, credenti e atei.

Tematiche delicatissime che quasi nessuno si azzarda a toccare e invece lui, dichiara: “In Ciao Darwin c’è una volontà di fondo sottilissima che è quella di cercare di scrostare la grande menzogna che viviamo quotidianamente, dove ci dicono che c’è da una parte il bene e dall’altra il male” E’ con queste parole che zittisce anche il divulgatore scientifico che in un primo momento lo aveva accusato di aver portato in scena un programma eccessivamente volgare.