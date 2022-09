Re Carlo III, l’inquietante profezia di Nostradamus: “Il suo regno durerà a poco ma dopo…”

Dopo i funerali della Regina Elisabetta II sono iniziati i giorni da Re di Carlo: ma che Sovrano sarà? E soprattutto, riuscirà a mettere pace nella Famiglia Reale.

Il nuovo Sovrano del Regno Unito è salito al trono all’età di 73 anni, dopo oltre 70 anni di regno – festeggiati lo scorso giugno durante il noto Giubileo di Platino – di sua madre, la compianta Regina Elisabetta II. In molti, in questi giorni, si stanno chiedendo che Sovrano sarà.

Del resto, in passato, Carlo Windsor è incappato in numerose gaffe e passi falsi ma, stando al racconto dello staff che è stato vicino alla Regina Elisabetta II sino agli ultimi giorni della sua vita, è pronto per questo delicatissimo ruolo.

La profezia di Nostradamus

Eppure, il regno di Carlo III potrebbe essere molto breve. Alcuni tabloid britannici, infatti, hanno pubblicato alcuni scritti di Mario Gilbert Priester-Reading, del 2005, il quale aveva cercato di interpretare alcune profezie di Nostradamus. Secondo quest’ultimo, il regno di Re Carlo avrebbe durata breve: il Sovrano, però, si legge, non dovrebbe morire bensì abdicare. Non è chiaro se a seguito di qualche evento nefasto o altro.

Ma quello che ha incuriosito molto il grande pubblico britannico è la seconda profezia: a salire al trono, infatti, non sarebbe il Principe del Galles – e diretto discendente – William, bensì: “Qualcuno che mai si sarebbe aspettato di regnare”.

I problemi della Monarchia

Ad ogni modo, sono in molti – sia a Londra che all’estero – a mettere in dubbio la capacità di Re Carlo III di rinsaldare la Famiglia Reale dopo la dipartita della Sovrana. Stando a diversi resoconti di corrispondenti esteri, i britannici, più che fedeli alla Monarchia, erano fedeli alla Regina Elisabetta II.

Una vera icona, che mai ha fatto mancare il suo sostegno alla popolazione nei momenti più difficili. Dunque, riuscirà Carlo ad avere lo stesso carisma? Staremo a vedere.