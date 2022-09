Taylor Mega la sfilata senza precedenti: Milano è ai suoi piedi | La sua bellezza è imbarazzante

Nota e discussa anche per alcune relazioni molto famose. Taylor Mega sa sempre come farsi notare, anche in mezzo alla folla

Una passerella, che una passerella non è. Ma che è certamente un luogo iconico dove inscenare una sfilata. Un luogo da par suo per Taylor Mega, regina dei social network, che negli ultimi anni ha visto crescere la propria popolarità in maniera incredibile.

28enne, ma famosa sul web già da quando era minorenne. Taylor Mega ha cominciato a muoversi sui social quando aveva solo 15 anni (esattamente su MySpace) e da quel momento ha iniziato a costruire la sua fama. Friulana, il suo vero nome è Elisa o Elisia Todesco. E’ alta 173 cm e pesa circa 55 kg.

Sul web e sui social è, quindi, una celebrità. Soprattutto tra i più giovani. Ma per il pubblico del mainstream diventa nota con la partecipazione ad alcuni reality, come “L’isola dei famosi” e il “Grande fratello VIP”.

Ma sono, ovviamente, i social il suo habitat e il terreno a lei più congeniale. Sembrerebbe che, per ogni post sponsorizzato, la nostra Elisa/Taylor riesca a guadagnare ben 8mila euro. Mica male. Certo, è lontana dai 53mila euro per ogni post incassati da Chiara Ferragni, ma non può certo lamentarsi…

Che sfilata!

Nota e discussa anche per alcune relazioni molto famose. Taylor Mega è stata fidanzata con Tony Effe, cantante del gruppo Dark Polo Gang. Con Sfera Ebbasta ha poi avuto una piccola relazione. Come si vede, si tratta di personaggi sempre molto controversi.

La leggenda narra di un presunto flirt con Flavio Briatore, durato circa un mese e immediatamente stoppato dall’ex moglie Elisabetta Gregoraci, madre del figlio Nathan Falco. Preoccupata che la cosa potesse andare avanti. Forse anche per questo tipo di atteggiamenti, sempre molto provocanti. Ma Taylor Mega è fatta così…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Taylor Mega (@taylor_mega)

E, infatti, anche in uno degli ultimi post pubblicati tramite il proprio seguitissimo account Instagram, Taylor Mega fa parlare di sé. Impossibile per lei passare inosservata. Anche in un luogo affollatissimo come la Galleria Vittorio Emanuele II in Piazza Duomo a Milano.

Uno dei luoghi più affollati del capoluogo meneghino, tra turisti e negozi di lusso. Nel breve video pubblicato, infatti, l’influencer mostra le sue lunghe e bellissime gambe, destreggiandosi tra la folla, con negozi griffati sullo sfondo. Ma tutto passa in secondo piano al suo cospetto, dato che Taylor Mega riesce a farsi notare anche in mezzo a quella moltitudine.