Elisabetta Gregoraci, fisico scolpito che fa invidia a qualsiasi ventenne | A 42 è una bomba sexy

L’estate bollente di Elisabetta Gregoraci sembra non finire. In mostra con il costume sconvolge tutti i suoi ammiratori.

Tante immagini la mostrano in tutta la sua bellezza, ma quella messa in evidenza di recente ha toccato i suoi massimi livelli. Si tratta di un’istantanea che si è scattata di fronte allo specchio e che ha mandato in delirio tutti i suoi fan. E sì, perché lei è una delle reginette del web, una di quelle che quando condivide delle istantanee lascia senza fiato tutti.

Inoltre, come tante altre showgirl, Elisabetta Gregoraci ha degli account gestiti dai suoi fan che rendono chiaro quanto riesca ad attirare l’attenzione su di sé. Questi profili riescono ad ottenere un seguito senza precedenti e possono fare strada sui social network poggiandosi sulla bellezza che altre mettono in mostra.

Il profilo dei fan di Elisabetta Gregoraci

Non ci sono solo le influencer nel mondo dei social network, ma anche chi riesce ad avere dei vantaggi grazie ad esse. Avere tanti follower su Instagram, ad esempio, permette alla persona che gestisce l’account di poter attirare a sé alcune pubblicità. Ciò gli permetterebbe anche di avere vantaggi economici che arrivano proprio da questi sponsor.

Fra questi vi è quello di eli_fai_bene_al_cuore, che non si sa per quale motivo abbia avuto l’idea di aprire tale attività. In molti lo fanno solamente per esaltare la persona che promuovono, giusto per il gusto di renderla ancora più attraente. Quello che è certo è che questo profilo possiede ben 10.1K di follower. Mica male.

L’immagine della Gregoraci che ha scombussolato il web

Basta poco a una donna del genere per poter avere l’ammirazione di chi ama vedere certe fotografie sul web. Più le curve sono in vista e più seguito, certi utenti, danno a chi le propone. Si tratta di persone che amano il gusto di vedere delle belle donne che mettono in mostra le proprie fattezze, per la ‘gioia’ dei propri partner, che chissà se lo scoprissero come reagirebbero.

Lo sanno bene il gradimento di certi, e tanti, utenti le influencer, dato che si spingono sempre più vicino ai limiti del vedo e non vedo. Elisabetta Gregoraci, questa volta, si è voluta mostrare in costume da bagno, con le curve ben in vista e tutto il corpo, tenuto in forma, a fare da contorno attraente.