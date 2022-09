GF Vip, tra Elenoire e Luca cosa sta accadendo? Soraia sbotta sui social: “Adesso parlo io”

Soraia Ceruti, compagna di Luca Salatino, ha sbottato sui social dopo la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 7: ecco cosa è successo.

Nella puntata di ieri del reality cult di casa Mediaset, condotto su Canale 5 da Alfonso Signorini, Grande Fratello Vip 7, è accaduto di tutto. Tra primi scontri e frecciate al vetriolo, in meno di una settimana, è già tutti contro tutti nella casa.

Ad un certo punto, Alfonso Signorini ha parlato del rapporto venutosi a creare tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino in questi giorni. Come sappiamo, lo chef e pugile romano vive una storia d’amore con Soraia Ceruti, sua ex corteggiatrice nel programma di Maria De Filippi a Uomini e Donne.

Cosa è accaduto dopo la diretta

Nel corso della puntata di ieri, dicevamo, è stata mostrata una clip in cui si vede una certa complicità nata tra Elenoire Ferruzzi e Luca Salatino. L’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto mettere subito le cose in chiaro, parlando di una bella amicizia che sta nascendo nella casa. Ma la nota influencer, invece, ha dichiarato pubblicamente il suo interesse nei suoi confronti. A fine puntata, i due si sono confrontati. Salatino ha detto: “Io ho giocato e scherzato ma era tutto qui, se tu ci sei rimasta male mi dispiace”.

Elenoire Ferruzzi ha risposto: “Ma tu lo sai che le persone sono fatte di sentimenti? Che si può anche soffrire per un sentimento? Allora per te era solo un gioco? Bene”. Luca Salatino ha ricordato di essere fidanzato con Soraia Ceruti: “Io sono troppo innamorato e lei mi manca troppo”. A questo punto è intervenuta la gieffina e opinionista tv Sara Manfuso che ha confortato Ferruzzi: “Vedevo in lui dei messaggi diversi rispetto a quelli che magari potevano mandarti gli altri inquilini della casa, anche per il modo in cui ti guardava c’era alchimia e attrazione”.

La reazione di Soraia Ceruti

In una serie di stories pubblicate sul suo account Instagram ufficiale, Soraia Ceruti ha voluto proprio rispondere a Sara Mancuso: “La grande amica, colei che è stata la prima a incoraggiarla in questa cosa, e ora dice che scherzava? E vedrai sventolare bandiera gialla”. E ancora: “Non ho resistito a pubblicare quello che è successo stanotte, la falsità di alcune persone veramente non ha limiti, sto parlando di lei, questo commento dovevo proprio farlo”.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha concluso: “Lui non ha sbagliato nulla, era palesemente evidente che ci giocava e scherzava, la falsità di Sara che dice a lui che scherzava quando è stata la prima a incoraggiarla. Giudico il fatto di non essere stata un’amica sincera, poteva risparmiarsi certi discorsi che andavano a illudere Elenoire”.