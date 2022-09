Gonzalo Higuain, il paragone sorprende tutti | In Argentina sono senza parole

L’attaccante dell’Inter Miami Gonzalo Higuain ha fatto un paragone azzardato che ha lasciato tutti senza parole.

Gonzalo Higuain è stato uno degli attaccanti più forti dell’ultimo decennio della nostra Serie A. Arrivato in Italia dal Real Madrid per vestire la maglia del Napoli, l’attaccante è stato protagonista di grandissime stagioni fatte di gol e giocate da urlo.

La sua miglior annata è stata quella del 2016, quando con gli azzurri toccò quota 36 reti in campionato superando Nordahl nella classifica all time di marcature in una sola annata. Record poi eguagliato nel 2020 da Ciro Immobile con la Lazio.

Il Pipita è stato anche protagonista di un trasferimento che ancora viene ricordato con rabbia e amarezza dai tifosi del Napoli, ovvero quello dagli azzurri ai rivali di sempre della Juventus. Dopo l’esperienza in bianconero, Higuain passò al Milan solo per sei mesi prima di valore in Inghilterra al Chelsea dove vinse l’Europa League con Sarri in panchina.

Nel 2020, l’attaccante argentino ha poi deciso di cambiare completamente vita trasferendosi nella MLS americana all’Inter Miami. Negli Stati Uniti non ha vissuto grandissime stagioni, con tanto di sfottò da parte dei tifosi per la sua condizione fisica e le tante voci su un possibile ritiro.

Quest’anno, però, Higuain si è tirato a lucido e ha cominciato a far vedere le sue qualità anche negli USA. Segnando, fino a questo momento, 13 gol in 25 presenze con la squadra di Miami.

Ma recentemente, il Pipita si è reso protagonista di alcune dichiarazioni che hanno lasciato l’Argentina, e non solo, senza parole. Il motivo? Un paragone forse un po’ troppo azzardato.

Higuain, il paragone con Maradona lascia senza parole i tifosi argentini

In una recente intervista a Tyc Sports, infatti, Higuain si è lanciato in un paragone che è stato spesso fatto negli ultimi anni dando però un suo parare definitivo.

Di quale confronto si parla? Naturalmente quello tra Lionel Messi e Diego Armando Maradona, che ormai da tempo tiene banco in Argentina e non solo. La risposta del Pipita alla questione è stata però netta, non lasciando spazio a dubbi.

“Messi è come Maradona. Se arriverà in MLS? Non lo so, ma se dovesse accadere sarebbe una rivoluzione”. Ha dichiarato Higuain, mettendo sullo stesso piano la Pulce e il Pibe de Oro.

Un paragone che ha lasciato senza parole i tifosi argentini, ma anche quelli del Napoli da sempre legati al Diez. Da una parte Maradona ha portato l’Argentina sul tetto del Mondo, dall’altra Messi non ci è ancora mai riuscito.