Harry e Meghan snobbati negli States, tornano a Londra? “Non hanno carisma”

Harry e Meghan fanno di tutto per entrare nel Jet set made in USA ma per entrare a Hollywood ci vuole ben oltre un’intervista con Oprah Winfrey.

Ci hanno provato in tutti i modi a farsi amare dal pubblico americano ma la strada per il successo è ancora lunga. Il Principe Harry e Meghan Markle pensavano che trasferendosi negli Stati Uniti Avrebbero avuto vita facile ma anche le favole più belle non sempre hanno un immediato lieto fine.

I duchi di Sussex vengono snobbati da Hollywood. Secondo Kara Kennedy, uno degli esperti della casa reale, la coppia non sarebbe la benvenuta sui red carpet o alle serate. Addirittura, gli inviti non verrebbero nemmeno inviati alla coppia reale.

Il motivo? La mancanza di carisma e fascino necessari per la mondanità americana, stando a quello che rivela la Kennedy. Nonostante ciò, Harry e Meghan hanno firmato una serie di accordi milionari dopo la rottura dalla casa reale, inclusi quelli con Netflix e Spotify.

Non c’è posto a Hollywood per i Sussex

Harry e Meghan bannati da Hollywood. I duchi di Sussex dopo il trasferimento degli Stati Uniti, dove vivono da oramai due anni, non sono i benvenuti a Beverly Hills e dintorni. L’esperta reale Kara Kennedy ha dichiarato: “Il motivo principale per cui sono stati esclusi è che gli organizzatori sanno che tutta l’attenzione dei media sarebbe su di loro e toglierebbe l’evento o le persone lì per festeggiare”.

Harry e Meghan hanno sempre tentato di rifarsi una vita lontana dall’Inghilterra ma a quanto pare non è una missione semplice. L’allontanamento dalla royal family è costato alla coppia una pioggia di critiche, nonostante i due vengano apprezzati da una vasta schiera di sostenitori.

L’esperta reale spegne le speranze di Meghan Markle

Recentemente Meghan Markle è tornata a parlare al suo pubblico grazie al podcast Archetypes, forzatamente interrotto dalla morte della Regina Elisabetta. Già la prima puntata non ha entusiasmato particolarmente il pubblico.

Meghan forse pensava che con la clamorosa intervista con Oprah avrebbe rubato il cuore del pubblico americano, ma l’esperta reale tuona: ”Tu e il tuo partner potete acquistare una villa con il codice postale giusto, uscire con le persone giuste e dire le cose giuste ai giusti eventi di beneficenza, ma questo non fa di te una coppia potente di Hollywood”.