Harry ha rifiutato di cenare con Carlo e Camilla: “Il Principe era una furia perché…”

Continuano ad emergere diversi – e non confermati retroscena – sugli ultimi giorni dei Duchi del Sussex, Harry e Meghan, nel Regno Unito, per i funerali della Regina Elisabetta II.

Poche ore dopo i funerali di lunedì scorso, il Principe Harry e la Duchessa Meghan Markle hanno subito fatto ritorno a Montecito, in California. A differenza di quanto raccontato, infatti, i rapporti tra i Duchi del Sussex e la Famiglia Reale non sono di certo cambiati.

Come hanno raccontato i tabloid britannici, in realtà, abbiamo assistito ad una sorta di “tregua” nella Famiglia Reale nei giorni di lutto, dell’interno Paese, per la morte della Sovrana. Anche la famosa uscita pubblica in quattro – con i Principi Harry e William e Kate e Meghan – rientrerebbe in questa sorta di “patto”.

Perché Harry era infuriato

Dicevamo di alcuni retroscena che starebbero capovolgendo la realtà dei fatti di quei giorni e che riguardano il Principe Harry. In primo luogo, stando a quanto scritto dai tabloid in questi giorni, il marito di Meghan Markle avrebbe saputo della dipartita della Regina Elisabetta II dal web. Chiamato nel Regno Unito da papà Carlo, la Famiglia Reale, oltre a non aspettarlo e a recarsi a Balmoral senza di lui, non lo avrebbe avvertito in privato prima di dare la notizia al mondo intero.

Secondo il The Sun, però, Harry avrebbe perso il primo volo – quello da Londra in Scozia della Famiglia Reale – a causa di un violento battibecco con il futuro Re Carlo. Si legge: “Harry era così impegnato a cercare di portare Meghan a Balmoral e a remare contro la sua famiglia che ha perso il volo. Carlo lo ha invitato a cenare con lui ogni volta che è in campagna. Ma Harry era così furioso che si è rifiutato di mangiare con suo padre e suo fratello. È stato un enorme affronto. Ed è uscito da Balmoral alla prima occasione per prendere il primo volo di ritorno a Londra”.

La lettera di Meghan a Carlo

Nei giorni scorsi, i tabloid hanno parlato di una lettera inviata dalla Duchessa Meghan Markle al neo Re Carlo III. In questa missiva si richiedeva un incontro ufficiale, probabilmente per appianare le divergenze di questi periodi. Stando ai rumors, non ci sarebbe stata risposta.

La maggiore preoccupazione dei Duchi del Sussex, si vocifera, riguarderebbe il titolo di Altezza Reale tolto ai figli della coppia, ovvero Lilibeth Diana e Archie. I timore invece dei Royal, risiederebbero nel libro, che verrà pubblicato a fine anno, scritto dal Principe Harry.