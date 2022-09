Renato Pozzetto, non regge la situazione e “sbotta” | La reazione è impensabile

Il celebre Renato Pozzetto non è riuscito a reggere la situazione. La sua risposta ha lasciato il pubblico di stucco.

Renato Pozzetto è uno degli artisti italiani più celebri e amati dal pubblico. Cantante, attore, regista e cabarettista, il suo umorismo originale lo ha reso un punto di riferimento nel mondo dello spettacolo.

Si è avvicinato al cabaret negli anni sessanta con la formazione del duo comico “Cochi e Renato” insieme ad Aurelio Ponzoni. I due hanno iniziato esibendosi presso l’Osteria dell’Oca di Milano per poi riscuotere un notevole successo a livello nazionale.

Renato Pozzetto, un’icona della comicità italiana

Presto Pozzetto e Ponzoni sono approdati in televisione. Tra le prime trasmissioni alle quali hanno preso parte possiamo menzionare “Quelli della domenica”, “Il buono e il cattivo” e “Canzonissima”. La coppia di comici si è anche dedicata all’incisione di diversi singoli in collaborazione con Enzo Jannacci.

La consacrazione per Pozzetto è arrivata negli anni ottanta. L’artista ha recitato in numerosi film di successo: “Mia moglie è una strega”, “Ricchi, ricchissimi… praticamente in mutande”, “Grandi Magazzini” e “7 chili in 7 giorni” sono solo alcuni.

In seguito a un periodo di lontananza dai riflettori, l’artista è tornato a vestire i panni del protagonista nella serie “Casa e bottega” nel 2013. Alla fiction hanno fatto seguito i film “Ma che bella sorpresa” e “Lei mi parla ancora” uscito l’anno scorso.

Pozzetto si è affermato come uno dei volti più noti della commedia italiana. L’attore si è sempre contraddistinto per il suo umorismo conquistando la simpatia di milioni di spettatori.

Botta e risposta con Gigi Marzullo

Recentemente ospite di un’intervista con Gigi Marzullo, il comico ha lasciato il pubblico di stucco dopo aver risposto a una domanda del giornalista. Nessuno si sarebbe aspettato una reazione del genere.

“La vita è più un massaggio ai muscoli della coscienza o la coscienza è più il muscolo trainante della vita?” ha domandato Marzullo. Il suo quesito deve essere apparso come una sorta di supercazzola all’attore.

Pozzetto da parte sua ha risposto con un sonoro: “Ma vai a cag**e…”. A quel punto la trasmissione si è conclusa, tra le risate dei presenti, dando appuntamento agli spettatori alla prossima puntata.

La reazione di Pozzetto ha strappato una risata ai suoi fan che, sul web, hanno espresso la loro stima nei confronti dell’attore. “Grande, è una vita che aspettavo una risposta così”, “Un po’ severo ma giusto!”, “Sei un mito” hanno affermato alcuni utenti.