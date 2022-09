Renato Zero, brutto incidente per il cantante | Sul posto immediatamente accorsi gli aiuti

Renato Zero, ha fatto preoccupare tutti i suoi fan per l’incidente in cui è stato coinvolto. Sul posto sono accorse alcune persone per soccorrere il cantante.

In questi giorni è impegnato a Roma per una serie di concerti in occasione del suo 70º compleanno. In realtà, Renato Facchini, in arte Renato Zero, è nato il 30 settembre 1950. Di anni, quindi, ne compie 72, ma purtroppo fino ad oggi non è riuscito a festeggiare per le restrizioni inevitabili scaturite dalla pandemia.

La grande Festa per i suoi 70 anni

Ecco perché, ha deciso solo ora di celebrare i suoi settant’anni con sei date che hanno registrato quasi il tutto esaurito al circo Massimo. Renato Zero, già 12 anni fa aveva deliziato i suoi fan per i festeggiamenti dei suoi 60 anni e ora, che di anni ne sono passati 72, la festa diventa ancora più grande.

Renato ha pensato ad una serie di concerti che si terranno tutti al Circo Massimo organizzati in completa autonomia, con la sua etichetta Tattica fondata nel 2009. Ovviamente, a causa delle nuove regole dettate dalla epidemia di Covid, gli spettatori saranno di meno anche se si aggireranno intorno a decine di migliaia e occuperanno tutti i posti a sedere.

La città, quindi, è in fermento, e non vede l’ora di ascoltare il suo beniamino mentre ripercorre i 55 anni della sua lunghissima e strepitosa carriera. I sorcini potranno cantare a squarciagola i suoi brani più famosi che hanno segnato un’epoca di musica.

Brutto incidente per l’idolo dei “sorcini”

Il cantante, però, in questi giorni ha fatto preoccupare e non poco i fan. Renato, infatti, è stato coinvolto in un brutto incidente che poteva comportare anche conseguenze più gravi. In un video apparso su Tik Tok un fan del cantante lo riprende subito dopo aver parcheggiato la sua auto.

Renato attraversa sulle strisce con andamento non troppo sicuro di sé e il tentennare dei suoi passi lo porta ad inciampare sul marciapiede e a cadere rovinosamente a terra. Per un attimo si è temuto per il peggio. Renato ci ha messo qualche secondo a rialzarsi e subito sul posto sono accorse diverse persone per prestare i primi aiuti.

Fortunatamente il cantante, dopo la prima grande paura si è rialzato senza troppi problemi. Non ha riportato alcuna conseguenza grave, ma, questa volta ha proprio rischiato grosso. I sorcini possono quindi tirare un sospiro di sollievo. Le date dei concerti sono assolutamente confermate e Renato fino al 1° ottobre assicura la sua presenza sul palco del Circo Massimo.