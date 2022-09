Riconoscete questa ragazza? E’ la figlia di uno dei presentatori più amati in Italia

Questa ragazza è la figlia di uno dei presentatori più amati e conosciuti in Italia. La somiglianza è davvero tanta, riuscite a riconoscerla?

In Italia ci sono davvero tanti presentatori e conduttori TV. Infatti sia Mediaset che Rai tendono a puntare su trasmissioni e quiz, oltre che su soap e fiction. Fra i conduttori italiani c’è senza dubbio uno che spicca per simpatia e carisma. Il padre della ragazza in questione è proprio uno dei professionisti su cui la Rai ha deciso di puntare.

Al momento è all’apice della sua carriera e dobbiamo dirlo che se lo merita tutto questo successo. Di chi staremo mai parlando?

Si tratta di Amadeus, l’uomo destino a raggiungere se non superare lo splendore di Pippo Baudo e Mike Bongiorno.

Amadeus e l’incontro con Cecchetto

Amedeo Sebastiani nasce a Ravenna da genitori siciliani, ma ad appena sette anni si trasferisce a Verona. Sarà proprio nella città venata che muoverà i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. La sua passione era la radio, ed è emerso grazie a Radio Verona.

La sua carriera decollerà quando verrà notato da Claudio Cecchetto. Proprio grazie a quest’ultimo approderà a Radio Deejay, emittente che crescerà molto grazie al contributo di Sebastiani. A metà degli anni ’90 condurrà il Festival Bar, mentre agli inizi degli anni 2000 sperimenterà un genere per lui nuovo.

Dalla Radio ai quiz: Amadues diventerà il signore del preserale, ideando L’Eredità. Sarà un successo strabiliante, con ben 8 milioni di telespettatori. Non mancheranno i disguidi e le differenze di vedute con i vertici di mamma Rai che lo porteranno a migrare verso Mediaset. Tuttavia tornerà presso la tv di Stato qualche anno dopo, e ad oggi è uno dei professionisti di punta della prima rete Rai.

Amadeus: vita privata

Passiamo ora alla vita privata del conduttore del Festival di Sanremo. Come ben sappiamo, oltre ad una fervente carriera, Amadeus sembra essere molto appagato anche dal punto di vista sentimentale. Sebastiani, difatti, è sposato con una donna giovane e bellissima, con il quale ha un rapporto di grande amore e stima. Si tratta di Giovanna Civitillo, valletta de L’Eredita, conosciuta proprio negli anni in cui era al timone del programma. Civitillo e Sebastiani hanno anche un figlio adolescente.

Amadeus, tuttavia, ha anche un matrimonio naufragato alle spalle. Il presentatore si sposò in prime nel 1997 con Marisa di Martino. Dal loro matrimonio è nata un’unica figlia di nome Alice.

Scopriamo, dunque, chi è Alice Sebastiani, primogenita di Amadeus.

Alice Sebastiani: biografia della figlia di Amadeus

Alice Vittoria Sebastiani è figlia di Amadeus e della sua prima moglie Marisa di Martino. La ragazza ha studiato Fashion Bussiness a Milano e nel 2019 ha conseguito la laurea. Nonostante la separazione dei genitori, la giovane ha sempre continuato a vedere il padre.

Stando alle dichiarazioni di Giovanna Civitillo, attuale moglie di suo padre, la ragazza avrebbe con lei ed Amadeus un ottimo rapporto. Inoltre Alice sembra adorare il fratellino di circa dieci anni più piccolo.